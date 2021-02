FOTO: »Če se žena ne bi zbudila, bi verjetno vsi umrli«

27.2.2021 | 12:25

Leon Urbančič se je z družino ravno na današnji dan pred dvema letom preselil v hišo. Z ženo sta veliko vložila v njeno prenovo, ognjeni zublji pa so v nekaj minutah uničili ves njun trud.

Vodja intervencije Andrej Zupančič

Gasilci nameščajo zaščitno folijo na en del strehe.

Ševnica - Zjutraj smo poročali o nočnem požaru na Ševnici pri Mirni. Ogenj je uničil zgornje prostore stanovanjske hiše in celotno ostrešje. Ko smo danes dopoldan obiskali kraj nesreče, so bili poleg gasilcev, ki so ostali na gasilski straži, na delu policisti in kriminalisti, ki so ugotavljali vzrok požara. Zakaj je zagorelo, še ni znano.

»Spat sem šel okoli pol dveh zjutraj. Pred tem sem še preveril, če so vhodna vrata zaklenjena. Ob pol treh pa me je žena zbudila, da gori. Kako, če sem šel ravnokar spat, sem sam pri sebi razmišljal. Vse je bilo v plamenih, skozi ogenj smo bežali iz hiše. Vsi smo malo opečeni, jaz sem po hrbtu in po stopalih, kajti stopil sem na goreč predpražnik. Žena je z rokami zaščitila najmlajšo hčerko, še najbolje jo je odnesla starejša hčerka. Če se žena ne bi zbudila, bi verjetno vsi umrli. Sam sem trdno spal, ker sem šel malo bolj pozno spat. Ne razumem, zakaj je zagorelo, nič mi ni jasno. A najbolj važno je, da smo živi,« nam je s solzami v očeh povedal Leon Urbančič, ki ravno danes praznuje osemintrideseti rojstni dan. Z ženo sta kupila hišo in točno na današnji dan pred dvema letoma so se vanjo tudi vselili.

Postopoma so vlagali v njeno prenovo, pred nekaj meseci so zamenjali tudi ostrešje, Leon ob tem pove, da je pred nekaj dnevi ravno zaključil urejanje mansarde, kjer so imeli spalne prostore. »V torek sem naredil še zadnjo stvar, ki je bila potrebna, in sicer sem vgradil vrata. Dobro, da smo ob menjavi strehe, dali veliko kamene volne in ladijski pod zamenjali s knauf ploščami. To je vsaj malo zadržalo ogenj, da smo imeli čas zbežati, drugače bi verjetno streha gorela kot bakla,« še dodaja Leon, ki se zahvaljuje vsem, ki so jim v teh težkih časih priskočili na pomoč.

Hitro omejili požar

Poveljnik GPO Mirna in vodja intervencije Andrej Zupančič pravi, da so prvi poziv prejeli ob 2.53. »Lastnik je javil na center za obveščanje, da gori stanovanjski objekt. Mi smo po petih minutah izvozili z vozilom GVV-1, prišli na kraj nesreče. Prva ugotovitev je bila, da so bili vsi štirje člani družine sami prišli ven. Takoj smo začeli gasiti in izdali alarm po dodatnih gasilskih enotah. Gašenje je potekalo dobro, naklonjeno nam je bilo vreme, saj ni pihalo. Zelo hitro smo požar omejili in ukrotili, tako da smo lahko začeli pregledovati notranjost objekt. Odstranili smo tudi plinsko jekleno, da ni prišlo še do kakšnih dodatnih nevšečnosti oz. eksplozije,« je pojasnil Zupančič.

V intervenciji so sodelovala vsa štiri društva GPO Mirna, in sicer PGD Mirna, Ševnica, Volčje njive in Selo pri Mirni, pri oskrbi jeklenk je pomagal gasilec PGD Trebnje. »Prisotnih je bilo okoli 40 gasilcev s petimi vozili,« je še dodal vodja intervencije. Gasilci pomagajo tudi pri sanaciji objekta, ob našem odhodu so ravno nameščala zaščitno folijo na en del strehe.

Veseli vsake pomoči

Kakšna je škoda, še ni znano, vsekakor pa ni majhna. Družina v teh težkih časih potrebuje marsikaj, kot pravijo, bodo veseli vsake pomoči. Slovenci smo že večkrat pokazali, da znamo stopiti skupaj in pomagati tistim, ki pomoč potrebujejo. Naj bo tako tudi v tem primeru.

Besedilo in fotografije: R. N.

Galerija