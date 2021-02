Po nočnem požaru tudi čez dan veliko dela za gasilce

27.2.2021 | 18:15

Danes ob 13.49 uri je v naselju Velika Loka, občina Trebnje, pri žagi gorela odpadna žagovina. Požar so pogasili gasilci PGD Velika Loka.

Ob 15.22 je na Poganškem vrhu v Novem mestu gorela suha trava na travniku, prav tako podrast v gozdu. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu so pogasili požar na površini okoli 2000 kvadratnih metrov.

Ob 16.20 je na Barončevem hribu v Novem mestu gorela suha trava. Požar na površini okoli 40 kvadratnih metrov so pogasili gasilci GRC Novo mesto.

Ob 17.09 je na Barončevem hribu ponovno gorela suha trava. Požar na površini okoli 100 kvadratnih metrov so pogasili gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu.

Tudi dimniški požar

Ob 11.11 je na Trgu rudarjev na Senovem, občina Krško, zagorelo v dimniku večstanovanjskega objekta. Gasilci PGE Krško in PGD Senovo so požar pogasili, spraznili kurišča v dveh etažah in s termovizijsko kamero pregledali okolico dimnika. Lastnikom so prepovedali kurjenje do prihoda dimnikarske službe.

M. K.