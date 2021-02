Na sedmih lokacijah v občini brezplačno do interneta

28.2.2021 | 12:15

Mokronog, UKS

Mokronog, v ospredju športni park

Trebelno, športni center

Mokronog - Na sedmih lokacijah v občini Mokronog-Trebelno lahko občani in obiskovalci brezplačno dostopajo do interneta s pomočjo dostopnih točk WiFi4EU. Občina je za naložbo prejela 15.000 evrov.

Prijavila se je namreč na pobudo Evropske komisije za vzpostavitev javnih brezžičnih internetnih povezav in v začetku leta 2019 prejela garantno pismo v višini 15 tisoč evrov. Z denarjem so pokrili stroške namestitve opreme za brezžične dostopne točke WiFi4EU, ki bodo delovale tri leta.

»Občina se zaveda, da je širokopasovno telekomunikacijsko omrežje zelo pomembno v sodobnem času, zato je zgrajeno v vsakem naselju. Po novem pa v občini na sedmih lokacijah omogočamo tudi brezplačni dostop do interneta. Točke WiFi4EU smo uredili tam, kjer se občani v prostem času največ družijo,« pravi direktorica Občinske uprave Občine Mokronog-Trebelno Mojca Pekolj.

Evropska komisija je odločila, da bo ime omrežja WiFi4EU zaradi prepoznavnosti enako po vsej Evropi. Občani in obiskovalci pa lahko ob predhodni prijavi v omrežje WiFi4EU (brez gesla ali uporabniškega imena) popolnoma brezplačno dostopajo do interneta v in ob Upravno-kulturnem središču Mokronog, v tamkajšnji zdravstveni postaji, ob osnovni šoli in v športnem parku, ob gasilskem domu in v Medgeneracijskem ustvarjalnem središču Mokronog, na Trebelnem pa ob podružnični šoli in pri večnamenskem domu.

M. K.; foto: arhiv Občine Mokronog-Trebelno

