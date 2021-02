FOTO: Gorelo kot za stavo; v trčenju dveh trije poškodovani

Včerajšnje fotografije PGD Šmihel. Kar preštejte, kolikokrat so morali na teren ...

Včeraj ob 18.24 uri sta v kraju Črešnjice, občina Brežice, trčili osebni vozili. Gasilci PGE Krško so zavarovali in razsvetljevali kraj dogodka, odklopili akumulatorja in po izteklih motornih tekočinah posipali vpojna sredstva. Reševalci NMP Brežice so tri poškodovane osebe oskrbeli in jih prepeljali v SB Brežice.

Iskanje pogrešane osebe

Ob 23.12 so na območju Senovega, občina Krško, vodniki reševalnih psov ZRPS Dolenjska in KZS Skupina 8 nudili pomoč policiji pri iskanju pogrešane osebe. ''Pridobljene so bile informacije o pogrešani osebi,'' poročajo dežurne službe, ''zato se je iskalna akcija zaključila.''

Travniški požari v Novem mestu

Ob 18.05 sta Pod Šipčevim hribom v Novem mestu goreli suha trava in podrast. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu so pogasili požar na površini okoli 100 kvadratnih metrov.

Ob 18.26 sta na Poganškem vrhu ponovno gorela podrast in suho grmičevje v gozdu. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu so pogasili požar na površini okoli 5000 kvadratnih metrov.

Ob 18.37 sta ob Mirnopeški cesti gorela suha trava in grmičevje. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so požar na površini okoli 3000 kvadratnih metrov pogasili.

Ob 20.10 je v bližini ulice Brezje gorelo v naravnem okolju. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so pogasili požar suhe trave in podrasti na površini okoli 300 kvadratnih metrov.

Ob 20.42 sta na Poganškem vrhu ponovno gorela podrast in suho grmičevje v gozdu. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu so pogasili požar na površini okoli 200 kvadratnih metrov suhe trave in okoli 50 kvadratnih metrov gorečega grmovja, v katerem so bile zažgane avtomobilske gume.

Ob 21.38 pa sta v Prečni goreli suha trava in podrast. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Prečna so pogasili ogenj na površini okoli 800 kvadratnih metrov.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 9:00 do 12:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PEKARNA ČRNOMELJ na izvodu PEKARIJA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Intermarket Brežice in Brežice Regulator danes med 7:00 in 15:00 uro, na območju TP Kovis Brezina in Brežice silosi pa med 8:00 in 10:00 uro.

