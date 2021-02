Vsi trije izgubili - Krka, Riko Ribnica in Dobova

28.2.2021 | 08:40

Slike so s tekme v Ormožu (foto: MRK Krka)

Rokometaši ormoškega Jeruzalema so na včerajšnji tekmi 18. kroga lige NLB doma premagali Krko z 31:30 (16:16).

* Dvorana Hardek, brez gledalcev, sodnika: Humek in Škvarč.

* Jeruzalem Ormož: Balent, Zemljič, Bogadi 5, Šoštarič 1, Čudič 7 (7), Žuran 6, M. Hebar 6, Šulek 1, Kocbek 1, Niedorfer, Krabonja 1, Mesarič 3, Škrinjar.

* Krka: Brajer, Radović, Bevec, Je. Avsec, Majstorović, Ja. Avsec, Irman, Jakše, Plut, Klemenčič, Rašo, Batagelj, Kukman, Windischer, Matko.

* Sedemmetrovke: Jeruzalem Ormož 7 (7), Krka 5 (2).

* Izključitve: Jeruzalem Ormož 8, Krka 12 minut.

* Rdeča kartona: Prapotnik (41.), Matko (58.).

Ormožani so dosegli jubilejno deseto zmago v sezoni. Odpor predzadnjih tekmecev iz dolenjske prestolnice so zlomili šele v končnici tekme, zmagoviti gol pa je v 58. minuti dosegel Bojan Čudič po zadeti sedemmetrovki.

Dolenjci so se na Hardeku prikazali v lepi luči, vseskozi so kljubovali favoriziranim Prlekom, ki so v 41. minuti ostali brez pomoči svojega stratega Saša Prapotnika, ki je prejel rdeči karton.

Do zadnjega zvoka sirene se je nato odvijal negotov boj, odločilni gol je zabil Čudič, ki je vseh svojih sedem golov dosegel po izvajanju sedemmetrovk. Prav slabo izvajanje kazenskih strelov je Novomeščane bržkone stalo zmage, od petih poskusov so realizirali le dve sedemmetrovki, njihov najbolj učinkovit igralec pa je bil Tilen Kukman s sedmimi goli.

Ormoška ekipa bo v prihodnjem krogu gostovala v Celju, novomeška pa bo gostila Riko Ribnico.

Koper - Riko Ribnica 34:32

Rokometaši Kopra so na tekmi 18. kroga lige NLB premagali Riko Ribnico s 34:32 (16:17).

* Dvorana Bonifika, brez gledalcev, sodnika: Žitnik in Majer.

* Koper: Jelovčan, Logar, Slatinek-Jovičič 7 (1), Dolenc, Žagar 4, Pavlović 1, Poklar 10 (3), Konjević, Moljk, Smolnik, Muminović, Sanabor, Marič 1, Makuc, Kete 5, Breznikar 6.

* Riko Ribnica: Bojić, Glavan, Strmljan 3, Horvat 1, Šolaja, Gorenc, Đekić, Žagar 8, Knavs 4 (1), Miličević 3, Pahulje, B. Nosan, Pucelj 9 (2), M. Nosan 2, Setnikar 2.

* Sedemmetrovke: Koper 4 (4), Riko Ribnica 5 (3).

* Izključitve: Koper 8, Riko Ribnica 10 minut.

* Rdeči karton: /.

Obračun med Koprčani in Ribničani se je razpletel po okusu gostiteljev, po deseti zmagi pa so se zavihteli na četrto mesto in imajo točko prednosti pred osmoljenci včerajšnjega medsebojnega obračuna.

V največjem mestu na Primorskem se je od prve minute odvijal izenačen in ogorčen boj, ekipi sta se neprestano izmenjavali v vodstvu do 43. minute. Po izidu 24:24 pa se je tehtnica najprej nagnila na stran izbrancev domačega trenerja Uroša Rapotca, ki so si v 52. minuti priigrali tri gole prednosti (30:27).

A tekmeci iz dežele suhe robe niso vrgli puške v koruzo, le tri minute so potrebovali, da so po golih Jana Puclja, Tilna Strmljana in Mitje Nosana tekmo postavili v začetno izhodišče (30:30).

V prelomnih trenutkih dvoboja je na sceno stopil izkušeni Tine Poklar in z dvema zadetkoma Koprčane povedel v vodstvo z 32:30. Gostitelji kljub permanentnemu pritisku gostov niso klecnili, v končnici so zaigrali zrelo in preudarno ter dosegli pomembno zmago.

V koprski ekipi sta bila najbolj učinkovita Tine Poklar z desetimi in Staš Slatinek-Jovičič s sedmimi goli, v ribniški pa Jan Pucelj z devetimi in Žan Žagar z osmimi zadetki.

Koprska ekipa bo v prihodnjem krogu gostovala pri LL Grosist Slovanu, ribniška pa v Novem mestu.

Dobova - Gorenje Velenje 29:39

Rokometaši velenjskega Gorenja so na 18. kroga lige NLB v gosteh premagali Dobovo z 39:29 (23:15).

* Športna dvorana, brez gledalcev, sodnika: Turnšek in Čretnik.

* Dobova: Leben, Blaževič, Bradeško 1, Abramović, Dragan, Seferović 3, Jezernik 4 (1), Kovačec 5, Košir 3, Mladkovič 3, Mlakar 1, Ferenčak 1, Šešić 2, Sintič 5, Štarkl, Šibanc 1.

* Gorenje Velenje: Panjtar, Husejnović, Haseljić 5, Tajnik 5, Pajt 6 (1), Velić, Starc, Miklavčič 4, Drobež 5, Komar, Sokolič 6 (2), Verdinek 6, Grmšek 2, Slatinek-Jovičić, Mlivić, Ravnikar.

* Sedemmetrovke: Dobova 1 (1), Gorenje Velenje 4 (3).

* Izključitve: Dobova 4, Gorenje Velenje 8 minut.

* Rdeči karton: /.

Velenjčani so pred dnevi doživeli pravi šok in v svoji Rdeči dvorani le remizirali proti Škofjeločanom, v Posavju pa so z odliko opravili svojo nalogo in se znova povzpeli na drugo mesto. Za vodilnimi Celjani zaostajajo tri, pred tretjeuvrščenimi Trebanjci pa imajo dve točki prednosti.

Izbranci gostujočega trenerja Zorana Jovičića so takoj zaigrali resno in odgovorno ter povedli s 4:0. V nadaljevanju je njihova prednost počasi, a stalno naraščala. V 21. minuti je znašala osem golov (16:8), v 40. minuti pa enajst (21:20).

V gostujoči zasedbi so Kenan Pajt, Tilen Sokolič in Matic Verdinek dosegli po šest golov, v domači pa Jan Kovačec in Marko Sintič po pet zadetkov.

Zasedba iz Dobove bo v prihodnjem krogu gostovala v Izoli, velenjska pa bo gostila trebanjski Trimo.

* Izidi, 18. krog:

- sobota, 27. februar:

LL Grosist Slovan - Ljubljana 32:28 (18:15)

Urbanscape Loka - Butan Plin Izola 26:18 (12:9)

Koper - Riko Ribnica 34:32 (16:17)

Jeruzalem Ormož - Krka 31:30 (16:16)

Dobova - Gorenje Velenje 29:39 (15:23)

Slovenj Gradec 2011 - Maribor Branik 25:31 (10:17)

- sobota, 8. maj:

Trimo Trebnje - Celje Pivovarna Laško

- lestvica:

1. Celje Pivovarna Laško 16 16 0 0 553:384 32

2. Gorenje Velenje 16 14 1 1 493:393 29

3. Trimo Trebnje 16 13 1 2 480:421 27

4. Koper 19 10 1 6 479:459 21

5. Jeruzalem Ormož 17 10 0 7 520:511 20

6. Riko Ribnica 18 10 0 8 553:550 20

7. Slovenj Gradec 2011 18 9 0 9 494:500 18

8. Urbanscape Loka 17 5 2 10 420:455 12

9. Maribor Branik 15 6 0 9 402:401 12

10. Grosist Slovan 18 5 1 12 466:505 11

11. Dobova 16 5 0 11 429:482 10

12. Ljubljana 16 3 2 11 409:481 8

13. Butan plin Izola 16 2 2 12 372:476 6

14. Krka 16 2 2 12 405:457 6

M. K.; STA