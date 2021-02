V Sevnici po zastoju nadaljujejo projekt mestnega stadiona

28.2.2021 | 11:00

Oporni zid je plazovito in razmočeno zemljišče kmalu po izgradnji močno poškodovalo. (foto: arhiv; P. P.)

Sevnica - Sevniški svetniki so se v sredo seznanili z rešitvami, ki jih je na podlagi geoloških raziskav pripravil projektant leta 2018 začete in kasneje zastale gradnje mestnega stadiona. To je strokovna osnova za dokončno stabilizacijo zemljišča in nadaljevanje projekta, ki ga bodo v prihodnjih letih končali, je zatrdil sevniški župan Srečko Ocvirk.

Gradnja sevniškega stadiona je sicer zaradi nepredvidljivega zemljišča zastala, lansko leto pa so na sevniški občini namenili iskanju rešitev za nadaljevanje projekta.

Sevniški svetniki so se sicer strinjali, da je treba gradbeno območje novega stadiona urediti in preveriti vse predstavljene rešitve. Menili so tudi, da je projekt ureditve športno-rekreativnega središča glede na možnosti, ki jih ponuja to zemljišče, smiselno in logično nadaljevati, je povedal župan.

Gradnjo sevniškega stadiona je sicer zavrla neugodna pobočna geološka podlaga, na njegovem gradbenem območju pa so zaradi nepredvidenega odziva terena na izvedeno stabilizacijo izvedli še poseg z globokimi drenažami.

Kot je pojasnil župan, bodo letos nadaljevali projektiranje oz. pripravo gradbeno-tehnične dokumentacije in iskali denarne vire za dokončanje stabilizacije zemljišča. Preverili bodo tudi tržno ponudbo. Kdaj bo stadion nared, sicer še ne morejo zagotoviti, zaradi nedokončanih zasnov in projektov pa prav tako ne morejo oceniti končnega zneska celotne naložbe.

Vsekakor pa gre za velik in strateško pomemben projekt oz. za enega večjih v Občini Sevnica, je še dejal Ocvirk.

Za sevniški stadion in širši kompleks športnega parka, ki ga nameravajo zgraditi ob športnem domu za Naseljem heroja Maroka, je sicer sevniška občina zadnja leta odkupila vsa potrebna zemljišča. Za ta je izven omenjene naložbe odštela nekaj več kot pol milijona evrov.

Za prvotna trimesečna terenska pripravljalna dela so na sevniški občini namenili približno 370.000 evrov lastnega denarja. Sevniška občina pa namerava za celoten projekt sama zagotoviti približno polovico potrebnega denarja. Za preostale stroške namerava poiskati in zagotoviti dodatne denarne vire.

Projekt novega stadiona in sevniškega športnega parka bo sicer povezal vse tamkajšnje zdajšnje in novozgrajene športne objekte. Na stadionu načrtujejo tudi 400-metrsko atletsko stezo in veliko nogometno igrišče.

M. K.; STA