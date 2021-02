Utopljenec v vaškem vodnem zajetju; trčila avto in kolesar; poškodba v gozdu

28.2.2021 | 18:10

Gasilci PGD Velike Lašče so danes imeli delo, ki si ga nihče nikoli ne želi ... (foto: arhiv; PGD Velike Lašče)

Danes zjutraj ob 8.24 so v vaškem vodnem zajetju v naselju Hlebče, občina Velike Lašče, našli utopljeno osebo. Gasilci PGD Velike Lašče so zavarovali kraj dogodka ter nudili pomoč ostalim službam na kraju. O dogodku je bila obveščena policija.

Trčila kolesar in avto

Ob 10.12 uri je na Otočcu, občina Novo mesto, prišlo do trčenja med kolesarjem in osebnim vozilom. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj dogodka, nudili prvo pomoč ponesrečenemu ter pri prenosu reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto do reševalnega vozila, ki so osebo oskrbeli na kraju in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Obveščene so bile pristojne službe.

Poškodovala se je v gozdu

Ob 14.43 se je v bližini naselja Gaberje, občina Novo mesto, občanka poškodovala pri hoji po gozdu. Gasilci GRC Novo mesto so pomagali reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto pri prenosu poškodovane osebe do reševalnega vozila.

Požari v naravi

Ob 9.44 sta v bližini naselja Sovinek, občina Semič, goreli suha trava in podrast. Gasilci PGD Semič so pogasili požar na površini okoli 5000 kvadratnih metrov.

Ob 12.16 sta v bližini ulice Ob potoku v Novem mestu goreli suha trava in podrast. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu so pogasili požar na površini okoli 2000 kvadratnih metrov.

Ob 14.08 sta na Barončevem hribu v Novem mestu goreli suha trava in podrast. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu so pogasili požar na površini okoli 600 kvadratnih metrov.

Ob 14.22 sta ob ulici Pot v Gaj v Novem mestu goreli suha trava in podrast. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu so pogasili požar na površini okoli enega hektarja.

Ob 11.07 je v Kočevju gorela trava na površini približno 1000 kvadratnih metrov. Požar so pogasili gasilci PGD Kočevje.

M. K.