Motorist po trku imobiliziran v bolnišnico

1.3.2021 | 07:00

Ilustrativna fotografija (foto: arhiv DL)

Včeraj ob 18.20 uri sta na cesti Križaj - Kostanjevica na Krki, občina Krško, trčili motorno kolo in osebno vozilo. Gasilci PGE Krško so zavarovali in razsvetljevali kraj nesreče, z vpojnimi sredstvi posuli po vozišču razlite motorne tekočine, nudili pomoč policiji in delavcem vlečne službe ter reševalcem NMP pri imobilizaciji in prenosu poškodovane osebe do reševalnega vozila. Reševalci NMP Krško so poškodovano osebo na kraju oskrbeli in nato prepeljali v SB Novo mesto.

Gorele saje ...

Ob 19.01 so na Cesti 4. julija v Krškem v dimniški tuljavi gorele saje. Gasilci PGE Krško in PGD Videm ob Savi so ogenj pogasili, prezračili prostore in območje ob dimniku pregledali s termovizijsko kamero. Obveščene so bile pristojne službe.

... in spet trava

Ob 18.41 sta ob Mirnopeški cesti v Novem mestu goreli suha trava in podrast. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so pogasili požar na površini okoli 200 kvadratnih metrov.

Ob 19.32 sta na ulici Kostevc v naselju Dolenja vas, občina Ribnica, goreli suha trava. Požar na površini okoli 200 kvadratnih metrov so pogasili gasilci PGD Dolenja vas.

Ob 19.41 je v bližini Črnomaljske ceste v Kočevju gorela trava. Požar na površini okoli 100 kvadratnih metrov so pogasili gasilci PGD Kočevje.

Na jasi našli bombo

Ob 14.50 so pred vasjo Huda Polica v občini Grosuplje na jasi ob gozdu našli italijanska ročna bomba iz obdobja 2. svetovne vojne. Pripadnika Državne enote za varstvo pred NUS sta nevarno najdbo varno uničila na kraju.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 10:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TRIBUČE1 na izvodu GORNJE TRIBUČE;

- od 10:00 do 14:00 pa odjemalcem, oskrbovanim iz TP TUŠEV DOL NA izvodu LEVO.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 12:00 do 15:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRADNIK, izvod Gradnik.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 11:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NAD MLINI;

- od 12:00 do 12:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NAD MLINI.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CENTER ŠENTJERNEJ;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZOVICA.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 11:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SVETINJE na izvodu ŠMAVER;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, oskrbovanim iz TP ČEMŠ na izvodu ODDAJNIK.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije za področje nadzorništva Brežice na območju TP GG maloprodaja med 9:00 in 12:00 uro in na območju TP Brežice Prosvetni dom nizkonapetostni izvod Bife pri kinu, Bitenc med 12:00 in 14:00 uro.

M. K.