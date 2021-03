Krkašem grozi nazadovanje v 1.B ligo

1.3.2021 | 08:30

Konec tedna sta se v Šoštanju v prvi tekmi osmine finala odbojkarskega državnega prvenstva pomerili tamkajšnja Topolšica in Krka, bolje pa so se odrezali gostitelji, ki so slavili zmago s 3:1. Krkaši so se tako znašli v nezavidljivem položaju. Zmagovalec osmine finala napreduje v četrtfinale in si zagotovi mesto v 1.A ligi za naslednjo sezono, medtem ko bo poraženec naslednjo sezono nadaljeval v 1.B ligi. Druga tekma, tekma izrednega pomena za Krko, bo v novomeški dvorani Marof v sredo ob 20. uri. Z zmago bi Novomeščani izsilili tretjo tekmo, poraz bi pomenil nazadovanje v 1.B ligo.

Šoštanjčani so si ob začetku nove sezone zadali cilj, da se želijo vrniti med slovensko elito, med osem najboljših ekip v Sloveniji. Velik korak k uresničitvi tega cilja so naredili s 1. mestom v .B ligi, ko so nanizali 20 zmag in doživeli le en poraz. Po osvojitvi prvega mesta je postalo jasno, da se bodo v boju za četrtfinale in uvrstitev med elito pomerili z novomeško Krko, ki je v Sportklub 1.A DOL osvojila zadnje, osmo mesto. Novomeščanom letos ne gre po načrtih, na 21 tekmah so le dvakrat zmagali, zdaj pa si bodo torej proti Šoštanju Topolšici reševali sezono.

Tekma v Šoštanju je prinesla izjemno zanimiv obračun dveh motiviranih ekip. Domačini, ki so še vedno brez poškodovanega kapetana Denisa Robide, so tekmo začeli zelo udarno in samozavestno, po napadu mladega grškega blokerja Lambrosa Pitakudisa so povedli s 14:11, po napadu Bora Jeseja Rotarja pa je prednost znašala že 18:13. Gostje se niso predali; po nekaj napakah domačinov in bloku Svita Hafnerja so se približali na točko (23:24), a je drugo zaključno žogo izkoristil Urban Fužir.

V drugem nizu je Krka, kjer je izstopal predvsem izkušeni korektor Zlatko Pulko, na začetku pokazala boljšo igro in povedla z 11:8. Domačini pa so hitro vrnili udarec. Po dveh zaporednih napakah Krke so povedli z 21:18, prednosti pa tokrat niso izpustili iz rok.

Pri rezultatu 7:1 v korist Šoštanjčanov v tretjem nizu se je zdelo, da je tekma zaključena, a Krka se je z borbeno igro predvsem v bloku in obrambi uspela vrniti v igro. Po izenačenju na 13:13 domačini nikakor niso mogli več zaustaviti nalet Krke, ki je po tem izidu dosegla pet zaporednih točk, po asu Zlatka Pulka pa je bila prednost Novomeščanov že šest točk (20:14) in Krka je po velikem preobratu prišla do znižanja izida na 1:2.

V četrtem nizu so spremljali izjemno izenačen dvoboj. Ekipi sta bili izenačeni do izida 17:17, nato pa je Bor Jese Rotar dosegel dve zaporedni točki, Toni Travnik pa je naredil napako v napadu, tako da je prednost domačih znašala tri točke. Novomeščani so bili v končnici niza premalo zbrani, naredili so preveč napak, tekmo pa je s točko zaključil Primož Trobiš in Šoštanjčani so se veselili zmage s 3:1.

Sprejemalec novomeške Krke David Renko: “Imeli smo nekoliko nervozen start v tekmo. Šoštanj je igral lepo, potrpežljivo in precej jim je uspevalo, medtem ko smo mi zapadli v nek krč. V glavi nismo zdržali, nismo držali skupaj, kot bi morali, da bi se lahko v težkih trenutkih pobrali. Upam, da bomo doma predvsem pokazali večjo željo po obstanku med elito. Dejstvo je, da smo fizično dobro pripravljeni, le pristopiti bomo morali zbrano, predvsem pa ne smemo prenehati verjeti, da smo boljši.“

