Grozljivo odkritje v Novem mestu: v peči našli človeške ostanke

1.3.2021 | 07:45

Foto: arhiv; Bobo

PU Novo mesto (foto: arhiv)

Novo mesto - Pri prenovi stanovanja v enem od blokov v Bršljinu v Novem mestu, ki je bil zgrajen v 60. letih prejšnjega stoletja, so delavci našli ostanke človeškega okostja, so po poročanju Televizije Slovenija (TVS) potrdili na Policijski upravi Novo mesto. Zadevo so predali Inštitutu za sodno medicino, trenutno poteka intenzivna kriminalistična preiskava.

Po neuradnih informacijah so dele človeškega okostja odkrili v soboto pri obnovi enega od stanovanj v starejšem bloku, ko so odstranjevali prvotno keramično peč v stanovanju. Preiskava bo zahtevna, saj je stanovanje zamenjalo že kar nekaj lastnikov, veliko dela pa bodo imeli zagotovo tudi forenziki, ki bodo poskušali odkriti, kdaj se je pravzaprav tragični dogodek zgodil in kako stari so deli okostja, je poročala TVS.

STA