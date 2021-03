Za prevoze po mestnem jedru zopet na voljo Leon

1.3.2021 | 18:15

Foto: MO Novo mesto

Novo mesto - Od danes, 1. marca, je vsem obiskovalcem ponovno na voljo električni minibus Leon, ki ponuja brezplačno vožnjo po širšem mestnem jedru. Električno vozilo za pet oseb omogoča lažje in hitrejše transporte občanom in ostalim obiskovalcem mestnega jedra, menijo na rotovžu.

Vozilo je na voljo od ponedeljka do petka med 8. in 15. uro, v soboto pa med 8.30 in 13. uro. ''Prevoz v delovnem času si lahko zagotovite s klicem na telefonsko številko 031 663 067, na območjih, ki omogočajo varno zaustavitev, pa lahko voznikom svoj interes za uporabo nove pridobitve nakažete tudi z roko,'' še sporočajo z MO Novo mesto.

