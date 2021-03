Ribniška Osnovna šola dr. Franceta Prešerna bo dobila prizidek

1.3.2021 | 10:40

Osnovna šola dr. Franceta Prešerna Ribnica (foto: spletna stran Občine Ribnica)

Ribnica - Ribniški župan Samo Pogorelc in direktor podjetja Hipox Miha Šušteršič sta v petek podpisala pogodbo za gradnjo prizidka k stavbi B Osnovne šole dr. Franceta Prešerna, ki zaradi okrepljenega vpisa v prve razrede in prostorske stiske nujno potrebuje dodatne učilnice. Pogodbena vrednost naložbe skupaj z davkom znaša nekaj manj kot 450.000 evrov.

Občina se bo sicer s to naložbo v okviru sofinanciranja naložb v vrtcih in osnovnem šolstvu med letoma 2021 in 2024 potegovala za nevračljivo denarno podporo ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, so sporočili z ribniške občine.

Na Upravni enoti Ribnica že teče postopek za pridobitev gradbenega dovoljenja, izvajalec pa bo gradnjo začel po odobritvi sofinanciranja oz. še letos. Končanje del pričakujejo še pred koncem prihodnjega šolskega leta oz. pred jesenjo prihodnje leto, so napovedali.

V novem prizidku bo prostora za štiri učilnice, v kleti bodo dodatni pomožni prostori. Skupna površina vseh prostorov bo znašala 350 kvadratnih metrov, so še sporočili z ribniške občine.

STA; M. K.