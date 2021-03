V Knjižnici Mirana Jarca prireditve ob njeni 75-letnici

1.3.2021 | 09:45

Knjižnica Mirana Jarca (foto: Tomislav Urh)

Spominska soba in knjižnica igralca Janeza Cesarja (foto: Boštjan Pucelj)

Novo mesto - V novomeški Knjižnici Mirana Jarca, osrednji regijski knjižnični ustanovi Dolenjske, Bele krajine in Posavja, so ob današnji 75-letnici ustanovitve in delovanja pripravili več prireditev, ki jih bodo posredovali spletno. Vse, ki se niso nikoli vpisali v knjižnico, pa v vseh svojih enotah vabijo k brezplačnemu vpisu.

Na svoji Facebook strani bodo ob 15. uri predstavili spominsko sobo in osebno knjižnico žlahtnega komedijanta, igralca SNG Drama, Prešernovega nagrajenca in dolenjskega rojaka Janeza Cesarja (1896-1965).

Na svojem YouTube kanalu bodo ob 17. uri prenašali pogovor s Prešernovim nagrajencem Ferijem Lainščkom. Ta bo predstavil svoj najnovejši roman Kurji pastir, "v katerem odstira dolgo potlačene spomine in doživeto piše o dogodkih iz zgodnjega otroštva".

Na knjižnično pročelje pa bodo ob 19. uri projicirali video projekcijo, ki orisuje pomembnejše mejnike razvoja zgradbe te novomeške knjižnice. Projekcijo je zasnoval novomeški fotograf in grafični oblikovalec Tomaž Grdin.

Knjižnico Mirana Jarca so v okviru ustanavljanja pokrajinskih knjižnic kot Študijsko knjižnico Novo mesto ustanovili leta 1946 in za njenega upravnika imenovali Novomeščana Boga Komelja, ki se je večkrat spomnil, da je bilo vse, kar je takrat imela, dekret o njegovem imenovanju.

Njene korenine sicer segajo še dlje v preteklost, v leto 1865, ki ga z ustanovitvijo Narodne čitalnice štejejo za začetek javnega knjižničarstva v Novem mestu.

Danes kot osrednja območna knjižnica predstavlja vez med Narodno in univerzitetno knjižnico v Ljubljani in mrežo manjših območnih knjižnic. V njej skrbijo za vse dejavnosti, povezane s knjižnicami, novomeška posebnost pa so zelo bogat domoznanski oddelek in posebne zbirke ustanovitelja Komelja.

Knjižnica Mirana Jarca sicer nadaljuje bogato tradicijo predhodnice, jo nadgrajuje in prilagaja sodobnim potrebam lokalnega okolja, so še dodali v novomeški knjižnici.

M. K.; STA