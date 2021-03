VIDEO: "(ah), TE ORGLICE" so uspele - spletno!

1.3.2021 | 12:50

Idejni vodja festivala Stane Peček (foto: Alenka Stražišar Lamovšek)

Festival na spletu (foto: JSKD OI Trebnje)

"Festival je, brez sentimentalnosti, odlično uspel. Spored je bil ne samo mednaroden, temveč tudi žanrsko raznovrsten – od ljudskih viž, popevk do klasike. Tudi po starosti in spolu nastopajočih pester. Že res, da so nekateri posnetki tehnično odstopali po kakovosti, kar pa ni motilo, po svoje je celo dogodek popestrilo. Pač nimajo vsi enakih možnosti," je o letošnjem, spletnem festivalu "(ah), TE ORGLICE" dejal njegov idejni oče Stane Peček.

Zaradi epidemije koronavirusa je bil že 22. Mednarodni festival ustnih harmonik "(ah), TE ORGLICE", ki se tradicionalno odvija zadnjo soboto v februarju, drugačen kot do sedaj, saj se je odvijal na spletu. Organizatorji (Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (JSKD), Območna izpostava Trebnje v sodelovanju z JSKD RS in Zvezo kulturnih društev Trebnje) so namreč glasbenike z razpisom pozvali, naj posredujejo video posnetke svojega nastopa, ki so ju združili v dva spletna koncerta – popoldansko revijo vseh prijavljenih in večerni gala koncert. Spored večernega koncerta je, tako kot doslej, pripravila strokovna komisija, ki so jo sestavljali Stane Peček, Vladimir Hrovat in Tatjana Mihelčič Gregorčič. Glasbeni preplet prijavljenih izvajalcev sta zaokrožila dva dolgoletna sodelavca festivala, oba virtuoza na ustni harmoniki – Miro Božič in Vladimir Hrovat.

Za selitev na splet so se organizatorji, kot sporočajo, odločili, da bi na ta način ohranili dolgoletno tradicijo in uveljavljenost tega festivala, s čimer se je razširila raznolikost sodelujočih izvajalcev. Na letošnji festival je prispelo 32 prijav, od tega 17 iz Slovenije in kar 15 iz tujine, kar je rekordno doslej. Tuji izvajalci prihajajo s sosednje Hrvaške, iz Nemčije, s Poljske, iz Rusije in celo iz daljne Kolumbije. Kar 12 imen je bilo letos na festivalu novih, vsi prihajajo iz tujine. Prijavljeni umetniki so predstavili utrip ljudske glasbe iz svojih dežel, pa tudi priredbe popularnih pesmi.

Zadnja sobota v februarju, ki so jo prav lani razglasili za SLOVENSKI DAN ORGLIC / USTNIH HARMONIK, je bila tako tudi letos v znamenju tega malega glasbila, četudi le prek telefonskih, računalniških ali televizijskih zaslonov.

"Seveda je manjkal tisti čar festivala, ki je mogoč le z druženjem, to pa spet drugič. Ne upam, prepričan sem!" je za JSKD OI Trebnje optimistično vtise o letošnjem festivalu sklenil Stane Peček.

Spodaj si v posnetkih lahko seveda še vedno ogledate sobotno popoldansko revijo in večerni koncert ...

Zvočni zapisi Stane Peček o festivalu Stane Peček o festivalu