Vikend, poln solza - na Črešnjicah ranjena otroka, eden huje; v Črnomlju smrtna žrtev; mladi družini pogorel dom

1.3.2021 | 14:05

Leon Urbančič pred pogoriščem svoje hiše na Ševnici (foto: R. N.)

V soboto nekaj po 18. uri se je zgodila prometna nesreča na Črešnjicah pri Cerkljah. Brežiški policisti so opravili ogled, zbrali obvestila in ugotovili, da je nesrečo povzročila 19-letna voznica osebnega avtomobila, ki je izsilila prednost 30-letnemu vozniku osebnega avtomobila. 30-letni voznik, 24-letna potnica in 6-letni otrok v njegovem vozilu so v nesreči utrpeli lažje poškodbe, dvoletni otrok je bil huje poškodovan. Lažje se je poškodovala tudi 16-letna potnica v vozilu povzročiteljice. Reševalci so vse poškodovane oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Zoper povzročiteljico nesreče bodo policisti na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo, plačilni nalog pa bodo zaradi nepravilnega prevoza otrok izdali tudi 30-letnemu vozniku.

20-letni voznik v kamnito ograjo; umrl 40-letni sopotnik

O nesreči v Črnomlju so bili policisti obveščeni v soboto nekaj po 22. uri. Ugotovili so, da je 20-letni voznik osebnega avtomobila zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v kamnito ograjo. Voznik in trije potniki v vozilu so se v nesreči lažje poškodovali. Zaradi kršitev cestno prometnih predpisov so vozniku izdali plačilni nalog.

Policiste so nato iz bolnišnice obvestili, da je 40-letni potnik, ki je bil udeležen v prometni nesreči, umrl. Vzrok smrti bo znan po opravljeni obdukciji.

Odvzel prednost kolesarju

Včeraj nekaj po 10. uri so bili policisti obveščeni o prometni nesreči na Otočcu. Policisti so ugotovili, da je do nesrečo prišlo, ko je 76-letni voznik osebnega avtomobila v križišču odvzel prednost 17-letnemu kolesarju. Kolesarja, ki je po trčenju padel in se lažje poškodoval, so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Povzročitelju nesreče so policisti izdali plačilni nalog.

Poškodovan motorist - z alkoholom, a brez vozniške

Včeraj nekaj pred 18.30 se je zgodila prometna nesreča med Križajem in Kostanjevico na Krki. 27-letni voznik osebnega avtomobila je vozil iz smeri Križaja proti Kostanjevici na Krki, iz nasprotne smeri pa so pripeljali trije vozniki kros motorjev. 25-letni voznik kros motorja je ob prehitevanju zaradi neprimerne bočne razdalje oplazil motor, ki je vozil pred njim, odbilo ga je na nasprotno smerno vozišče, kjer je trčil v avtomobil 27-letnega voznika. Motorist, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,23 miligrama alkohola, je po trčenju padel in se lažje poškodoval. Policisti so še ugotovili, da 27-letnik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, zato so mu motor zasegli. Kros motor so zasegli tudi 23-letnemu vozniku, ki prav tako nima vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,43 miligrama alkohola.

Bežal pred policisti

Policisti PP Novo mesto so v soboto med kontrolo prometa na Seidlovi cesti ustavljali voznika osebnega avtomobila Renault megane. Kršitelj znakov policistov ni upošteval in je s pospešeno hitrostjo nadaljeval z vožnjo proti Šmihelu, kjer so ga ustavili. Med postopkom so ugotovili, da gre za 50-letnega večkratnega kršitelja cestno prometnih predpisov, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti so mu odredili preizkus, vendar ga je odklonil. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Pijan in brez vozniškega dovoljenja

Na Kandijski cesti v Novem mestu so policisti v soboto nekaj pred 21. uro ustavili voznika osebnega avtomobila. Med postopkom so ugotovili, da 52-letni kršitelj nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,75 miligrama alkohola. Avtomobil so mu zasegli in zaradi kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

22-letnik z dvema promiloma

Brežiški policisti so v noči na nedeljo v Globokem zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus vozniku osebnega avtomobila. 22-letni kršitelj je imel v litru izdihanega zraka 0,96 miligrama alkohola. Odpeljali so ga v prostore za pridržanje in o kršitvi z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Ukraden VW passat - odklenjen s kontaktnimi ključi

Med 27. 2. in 28. 2. je v Dolenjih Skopicah neznanec z dvorišča stanovanjske hiše ukradel osebni avtomobil Volkswagen passat, sive barve, registrskih oznak KKC6-517. Vozilo je bilo odklenjeno, v njem pa kontaktni ključi.

Vlomi in tatvine

V Dobravi pri Škocjanu je v petek popoldne nekdo iz odprtega gospodarskega objekta odpeljal kolo in lastnico oškodoval za 300 evrov.

Krški policisti so bili v noči na soboto obveščeni, da je na Cesti krških žrtev varnostnik pri vlomu zalotil storilca. Takoj so odšli na kraj, 27-letnemu osumljencu, državljanu Španije, odvzeli prostost in ga pridržali. Opravili so ogled in ugotovili, da je z lesenim predmetom razbil steklo prodajalne, vstopil v notranjost in ukradel menjalni denar in šest kap. Osumljenca bodo s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku.

V Dolenji vasi pri Mirni Peči je v soboto med 18. in 19.20 uro nekdo izkoristil krajšo odsotnost stanovalcev in skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo. Odnesel ni ničesar, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

V noči na nedeljo je v Cerkljah ob Krki neznanec s strehe objekta potrgal bakrene žlebove in lastnika oškodoval za 300 evrov.

Na parkirnem prostoru na Seidlovi cesti v Novem mestu je včeraj nekdo vlomil v dva avtomobila in ukradel mobilni telefon, dokumente, bančno kartico in dve torbi z oblačili. Lastnika ocenjujeta, da sta oškodovana za okoli 250 evrov.

Nezakoniti prehodi meje

Brežiški policisti so v noči na nedeljo na Čatežu ob Savi izsledili in prijeli dva državljana Afganistana, ki sta nezakonito prestopila državno mejo. Policisti PMP Dobova pa so včeraj v Dobovi prijeli državljana Albanije, ki je prav tako nezakonito prestopil državno mejo.

Požar na Ševnici - škode za 30 tisočakov

Podrobneje smo že poročali o požaru stanovanjske hiše na Ševnici v mirnski občini, prizadeto mlado družino smo obiskali z našim fotoaparatom. Ob zapuščanju gorečega objekta so se lažje poškodovali trije stanovalci, vse so oskrbeli reševalci. Gasilci so požar omejili in pogasili, po nestrokovni oceni je škode za okoli 30.000 evrov. Policisti in kriminalisti so opravili ogled, zavarovali najdene sledi, vzrok za nastanek požara še preiskujejo. O ugotovitvah bodo seznanili pristojno tožilstvo, danes še poročajo s PU Novo mesto.

