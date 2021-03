Lobanja v peči – veliko vprašanj, malo odgovorov

1.3.2021 | 15:20

V stanovanju na Klemenčičevi ulici so novi lastniki med podiranjem peči naleteli na človeško lobanjo. (Foto: B. B.)

Novo mesto - Človeška lobanja, na katero so med podiranjem stare lončene peči ob prenovi stanovanja v Klemenčičevi ulici v Novem mestu v soboto naleteli novi lastniki, še vedno buri duhove in je seveda glavna tema pogovorov med tukajšnjimi prebivalci.

Najprej je bilo govora o tem, da gre za otroško lobanjo, a po za zdaj neuradnih ugotovitvah se bolj zdi, da je šlo za žensko.

»Presenečeni smo, nič nismo vedeli o tem. Nikoli ni v ulici nihče izginil ali bil pogrešan,« nam je povedal starejši gospod, ki je s sosedi ravno razpravljal o nedavni srhljivi najdbi.

Eden od sosedov je lobanjo videl, preden so jo kriminalisti odnesli in poslali v analizo na Inštitut za sodno medicino Medicinske fakultete v Ljubljani. »Meni se zdi, da je starejša od 60 let. Kdo bi vedel, kaj je bilo. Včasih ljudje zaradi čustvenih vezi obdržijo posmrtne ostanke svojca,« razmišlja. Hkrati dodaja, da je lobanja na vrhu poškodovana, da je v njej luknja, kar bi lahko nakazovalo na poškodbo s strelnim orožjem. »Vse skupaj je zelo nenavadno.«

Blok v Klemenčičevi ulici v Bršljinu je bil zgrajen v začetku 60-ih let prejšnjega stoletja. Kot pravijo sosedje, je imel doslej več lastnikov. Najdlje je v njem živela družina, pred kakimi 15 leti pa se je vanj preselila upokojenka, ki je pred časom umrla v domu starejših občanov, in stanovanje so kupili sedanji lastniki.

»Zame so bili super sosedi. V vseh letih ni bilo nobenih težav,« nam o nekdanjih prebivalcih stanovanja pove eden od sosedov. Da bi bil kdo od njih lahko povezan s kakim zločinom, se tudi drugim sosedom zdi nepredstavljivo.

Kriminalistična preiskava je v seveda teku. Policisti so lobanjo predali inštitutu za sodno medicino, kjer bodo skušali odgovoriti na vprašanja, ki se ob tem postavljajo. Za začetek, kako stara je lobanja in ali so na njej sledi kaznivega dejanja.

B. B.