Parkiranje v Sevnici: Kaj je novega?

2.3.2021 | 08:40

Parkirišča na Kvedrovi ob železniški postaji, ko so jih še urejali ... (foto: arhiv)

Sevniški občinski svetniki so na svoji zadnji seji sprejeli Odredbo o ureditvi parkiranja na javnem parkirišču pri železniški postaji v Sevnici, kjer bo parkiranje še naprej brezplačno, omejeno pa na 12 ur.

Sprejeli so tudi Odredbo o ureditvi parkiranja proti plačilu na javnih parkiriščih na Prešernovi ulici v Sevnici. Gre za časovno omejitev parkiranja z namenom povečanja frekvence uporabe parkirnih mest in rešitve problematike prezasedenosti parkirišč, pri čemer bo prva ura parkiranja bo brezplačna, za vsako nadaljnjo uro pa bo v času od 6. do 16. ure potrebno plačati 0,5 evra. Izjema bodo nedelje in prazniki.

M. K.