V Mršeči vasi prva gradbena dela za novi most prek Krke morda še letos

2.3.2021 | 17:00

Zdaj imajo v Mršeči vasi še vedno nadomestni pontonski most. (fotografije: arhiv DL)

Ob razglasitvi Resslovega leta so svetniki videli zasnovo novega Resslovega mostu čez reko Krko v Mršeči vasi.

Resslovo znamenje bo krasilo tudi nov most v Mršeči vasi.

Šentjernej/Mršeča vas - Pri projektu novega mosta prek Krke v Mršeči vasi v Občini Šentjernej, ki se vleče od zaprtja starega odsluženega mosta leta 2014, je prišlo do tehtnega premika. Občina je objavila razpis za pripravo potrebne dokumentacije. Letos načrtuje tudi odkup zemljišč, ureditev stavbne pravice z državo, izbor izvajalca in morda še prva gradbena dela.

Dokumentacija do maja, nato most v poltretjem letu

Gre za prednostno naložbo prihodnjih dveh let oz. do prihodnjih lokalnih volitev. Za dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja načrtujejo, da naj bi jo končali do maja, most pa naj bi zgradili v dobrih dveh ali dveh in pol letih, je napovedal šentjernejski župan Jože Simončič.

Stal naj bi približno dva milijona evrov. Potem bo treba urediti še vaško cesto do križišča, kar bo navrglo še nekaj 100.000 evrov. Celotna naložba naj bi tako terjala približno 2,5 milijona evrov, je ocenil.

Občina bo za to naložbo sicer skušala zagotoviti kakšno evropsko in državno projektno denarno podporo. Če pri tem ne bo uspešna, pa v Šentjerneju računajo, da jo bodo morali pokriti sami.

Resslov most bo kovinski

Šlo bo za kovinsko konstrukcijo oz. za enoločni dvosmerni most brez podpore v rečni strugi. Resslov most, kot ga bodo poimenovali po izumitelju ladijskega vijaka Josefu Resslu (1795-1857), ki je med službovanjem na Šentjernejskem polju svoje prve poskuse opravljal pri Mršeči vasi, in njegovo okolico pa nameravajo zasnovati kot turistično zanimivost s poudarkom rečnega turizma, je opozoril župan.

Sicer pa so novo idejno zasnovo, ki med drugim predvideva jekleno konstrukcijo, predlani podprli tudi šentjernejski občinski organi in svetniki.

Ker Krko v Mršeči vasi od leta 2014 prečijo po začasnem vojaškem mostu, je župan pristavil, da so z ministrstvom za obrambo dogovorjeni, da bodo do zgraditve novega mosta še lahko uporabljali začasni most, ki ga je Slovenska vojska postavila o zaprtju starega. Šentjernejska občina tudi skrbi za vsa vzdrževalna dela na tem montažnem mostu.

Novi most so zasnovali v podjetju Gabrijelčič Arhitektura, po čigar podatkih naj bi tega izdelali kot enovito razpetino v razponu 60 metrov brez vmesnih podpor. Prekladna konstrukcija naj bi bila jeklena, temeljna pa železobetonska. Opore so lahko betonske in ograja tudi lesena.

Stari leseni most prek Krke v Mršeči vasi so sicer zaradi odsluženosti leta 2014 zaprli in nato nadomestili z začasnim vojaškim mostom. Pred tem so ga večkrat prenovili, najbolj pa je njegove osrednje stebre poškodovalo plavje, ki ga je narasla Krka prinesla ob poplavah leta 2010.

Ob njegovem predhodniku je med službovanjem na Šentjernejskem polju in v Kostanjevici na Krki svoje prve poskuse opravljal izumitelj ladijskega vijaka Ressel. Šentjernejsko kulturno-etnološko društvo Gallus Bartholomaeus je zato na mršeškem starem lesenem mostu postavilo skulpturo z dvojnikom Resslovega izvirnega ladijskega vijaka.

STA; M. K.