FOTO: Gorelo v Gazicah

2.3.2021 | 07:00

Posredovanje v Gazicah (foto: PGD Gazice)

Foto: PGD Gazice

Včeraj ob 14.41 sta v Gazicah, občina Brežice, gorela podrast in grmičevje. Gasilci PGD Cerklje ob Krki in PGD Skopice so pogasili požar na površini okoli 1000 kvadratnih metrov.

Pomoč onemoglima

Ob 8.11 so v Naselju heroja Maroka v Sevnici gasilci PGD Sevnica nudili pomoč reševalcem NMP Sevnica pri prenosu obolele osebe.

Povsem enaka pomoč je bila ob 11.43 potrebna na Planinski cesti v Sevnici.

Razkužili športni dom

Ob 9.34 so v Sevnici gasilci PGD Sevnica razkužili prostore športnega doma.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 12:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZADRUŽNA ZIDANICA, na izvodu ZADRUZNA ZIDANICA.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 12:00 do 15:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRAST PRI JUGORJU, izvod 4 Čistilna naprava.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 12:00 do 15:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽELEZNO;

- od 12:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOBNIK, na izvodu GOBNIK.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VODOVOD RATEŽ;

- od 10:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZOVICA.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 10:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP REGRŠKE KOŠENICE;

- od 12:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. STRAŽA;

- od 12:00 do 14:00 pa tudi odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SILOS STRAŽA.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju naslednjih TP: Stan, Bačje in Debenc med 8:00 in 14:00, Breško, Požarče in Svrževo med 8:00 in 13:00, Puščava kolodvor nizkonapetostni izvod KAMNOSEŠTVO MEGLIČ med 8:00 in 14:00, Puščava kolodvor nizkonapetostni izvod GLUŠIČ med 8:00 in 14:00 in Puščava kolodvor nizkonapetostni izvod KOLODVOR med 8:00 in 14:00.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Boštanj 2 nizkonapetostni izvod Rupar med 8. in 12. uro, na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Leskovec Gmajna nizkonapetostni izvod proti Senušam med 8. in 12. uro, na področju nadzorništva Krško okolica na območju TP Prižev dol, Vajerji, Košeni vrh, Likov vrh, Brezje vas, Vrhe Bohor, Brezje, Bohor Jablance, Bohor Dobrava, Bohor, Zakov in Presladol med 7.30 in 14. uro.

