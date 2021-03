Avtocestna policija do maja '22 tudi v Novem mestu

11h nazaj 2 (3) (1) (3)(1) Oceni miha

al pa če je ne bi imeli, samo folk bodo maltretirali . Ta naša AC je tu kar v redu. Kritični odseki so okol LJ, štajerska AC in odsek od LJ do Razdrtega .... pa še to večina zarad preveč prometa - predvsem tovornega.