VIDEO: Novo vozilo za GZ Sevnica - sodobna oprema nujna

2.3.2021 | 14:20

Simbolna predaja ključev

Poveljnik Gasilske zveze Sevnica Gašper Janežič in predsednik Gasilske zveze Sevnica Vincenc Knez

Včeraj, 1. marca, smo obeležili dan Civilne zaščite. Po vsem svetu je namenjen ozaveščanju javnosti o njeni vlogi, o življenjsko pomembnem spopadanju z naravnimi ujmami in drugimi nesrečami ter o pomenu solidarnosti ob nesrečah. Prav na dan Civilne zaščite je Gasilska zveza Sevnica v uporabo simbolno prevzela ključe novega gasilskega vozila.

Novo vozilo, Škoda Kodiaq 4x4 2.0 Ambiente, je primerno za odziv na intervencije na vseh terenih in v vseh vremenskih razmerah, opremljeno pa je z opremo po tipizaciji gasilskih vozil Gasilske zveze Sevnica (GVZ-1), sporočajo iz sevniške občine. Uporabljalo se bo za prevoz na intervencije in za druge prevoze v okviru delovanja sevniške gasilske zveze. Sredstva za nakup vozila v skupni višini 36 tisoč evrov so skupaj zagotovili Občina Sevnica, Gasilska zveza Sevnica, Zavarovalnica Triglav in GEN-I.

»Za dobro opravljanje dela je nujna ustrezna tehnična podpora«

Prevzem vozila je potekal skladno z ukrepi za preprečevanje širjenja okužb z virusom covid-19, dodajajo na občini. Tako so ob tej priložnosti video izjave za javnost (na ogled spodaj) pripravili župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk, poveljnik Štaba Civilne zaščite občine Sevnica Mitja Udovč, predsednik Gasilske zveze Sevnica Vincenc Knez in poveljnik Gasilske zveze Sevnica Gašper Janežič.

Župan Srečko Ocvirk je izpostavil pomembnost gasilstva in gasilskih društev, ki so najmočnejši element prostovoljnega dela v okviru civilne zaščite. Hkrati je poudaril, da je za dobro opravljanje dela potrebna ustrezna tehnična podpora, kamor sodi tudi novo vozilo. Zahvalil se je vsem, ki v okviru civilne zaščite prispevajo k obvladovanju epidemije.

Poveljnik Štaba Civilne zaščite občine Sevnica Mitja Udovč je izpostavil dobro sodelovanje med vsemi službami, ki delujejo v okviru občinskega štaba civilne zaščite.

Predsednik Gasilske zveze Sevnica Vincenc Knez je poudaril, da sta brezhibna, sodobna in tehnično dovršena oprema ter ustrezna usposobljenost gasilk in gasilcev nujna za dobro opravljanje dela. Hkrati pa zahtevne intervencije vplivajo na kakovost opreme in na njeno življenjsko dobo. V prihodnjem obdobju Gasilska zveza Sevnica načrtuje več posodobitev tehnične opreme.

Poveljnik Gasilske zveze Sevnica Gašper Janežič pa je ob tej priložnosti povzel delo zveze v preteklem letu. Pri tem je izpostavil, da zaradi epidemije niso bile izvedene vse načrtovane aktivnosti gasilske zveze in društev, predvsem na področju usposabljanja in pridobivanja sredstev. Kljub temu pa je Gasilska zveza Sevnica v preteklem letu posodobila vozni park in nakupila nujno zaščitno opremo za opravljanje intervencij, med drugim tudi ultrazvočni razkuževalec zaščitnih mask za izolirne dihalne aparate, ki je bistveno pripomogel k večji varnosti gasilk in gasilcev, ki v času epidemije izvajajo intervencije.

M. K.

