Rekordno število testov, število pozitivnih pa pada; v SB Novo mesto tudi samoplačniško testiranje protiteles

2.3.2021 | 12:00

Interna stavba Splošne bolnišnice Novo mesto (foto: SB)

Včeraj so v Sloveniji ob 4487 PCR testih potrdili 729 okužb z novim koronavirusom, delež pozitivnih testov je tako znašal 16,2 odstotka, je objavila vlada. Bolnišnično zdravljenje je potrebovalo 528 covidnih bolnikov, 84 na oddelkih intenzivne nege. Umrlo je devet covidnih bolnikov. Sedemdnevno povprečje okužb je padlo na 736.

Sedemdnevno povprečje okužb je bilo tako včeraj kar za 32 nižje kot v nedeljo. Število oseb, ki potrebujejo bolnišnično oskrbo zaradi covida-19, se je zmanjšalo za 15, število tistih na oddelkih intenzivne nege pa se je zmanjšalo za sedem. Iz bolnišnic je bilo odpuščenih 64 ljudi, na novo sprejetih pa 58.

Oba podatka državo še vedno uvrščata v oranžno fazo sproščanja ukrepov. Za prehod v rumeno fazo bi sedemdnevno povprečje okužb moralo pasti pod 600, število hospitaliziranih pa pod 500.

V ponedeljek so bili opravljeni tudi 48.003 hitri antigenski testi, kar je po besedah Maje Bratuša, ki je vodila novinarsko konferenco vlade, največ doslej. Pozitivne teste sicer preverjajo še s PCR testi.

Najslabša še vedno Obala

Štirinajstdnevna incidenca na 100.000 prebivalcev na ravni Slovenije znaša 500,8, medtem ko je v obalno-kraški regiji, kjer so epidemiološke razmere najslabše, 830,8. Glede na 14-dnevno incidenco pa so razmere najboljše v posavski regiji, in sicer ta znaša 246,1.

Med občinami pa po besedah Bratuše glede na število potrjenih okužb izstopajo Domžale, Dravograd, Ivančna Gorica, Bohinj in Nova Gorica s po 11 primeri, v Ajdovščini in Velenju so potrdili 13 primerov, na Ravnah na Koroškem in v Škofji Loki pa po 15. V Mariboru so v ponedeljek zabeležili 20 novih okužb, v Kranju 21, v Celju in Kopru po 22, v Ljubljani pa 91.

V Obalno-Kraški regiji, ki še vedno ostaja regija z najslabšo epidemiološko sliko, je bilo v ponedeljek potrjenih 14 okužb v Izoli, prav tako 14 v Piranu, v Kopru pa 22.

Po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje je v državi trenutno 10.619 aktivnih primerov okužb.

V novomeški bolnišnici tudi samoplačniško testiranje protiteles na covid-19

V Splošni bolnišnici Novo mesto bodo predvidoma prihodnji teden začeli samoplačniško testiranje za protitelesa, na podlagi katerih ugotavljajo morebitno prebolenje koronavirusne bolezni. Razmere v bolnišnici se medtem ob padcu števila hospitaliziranih covidnih bolnikov izboljšujejo.