Z brezplačnimi prevozi lažje do zdravnika, banke, trgovine, pošte ...

2.3.2021 | 12:45

Prostovoljni šoferji zbrani ob avtomobilu, s katerim bodo prevažali starejše.

Direktor zavoda Zlata Mreža Miha Bogataj, v ozadju župan Občine Mokronog - Trebelno Anton Maver.

Mokronog - Tudi Občina Mokronog – Trebelno je v sodelovanju z domačim društvom upokojencev in zavodom Zlata mreža pristopila k projektu Prostofer, ki starejšim občanom, ki so ostali sami oziroma brez prevoza, nudi brezplačne prevoze. »S tem bomo povečali mobilnost in socialno vključenost starejših in invalidov ter jim tako omogočili dostopnost do zdravniške oskrbe, trgovskih centrov in javnih ustanov,« je povedal župan Anton Maver, ki je danes dopoldan predsednici domačega društva upokojencev Milici Korošec simbolično predal ključe rdeče škode fabie, s katero bodo prostovoljni šoferji izvajali brezplačne prevoze.

Kdor potrebuje prevoz, lahko od danes pokliče na brezplačno telefonsko številko 080 10 10. Zaželeno je, da pokliče vsaj dva dni prej. Župan meni, da bodo prve poskusne prevoze prostovoljni šoferji opravili že čez nekaj dni, v naslednjem tednu pa bo Prostofer povsem zaživel.

Da pristopijo k projektu, so se odločili, ker je njihova občina zelo razgibana in veliko občanov potrebuje prevoz do trgovine, zdravnika, lekarne, ne nazadnje tudi do občine. »Veliko starejših živi po vaseh, zato smo na občini že nekaj časa razmišljali in iskali rešitve, ki bi bile prijazne predvsem starejši populaciji,« še dodaja Maver.

Brezplačni prevozi so pomembna pridobitev za vse občane in občanke njihove občine, poudarja predsednica Društvu upokojencev Mokronog - Trebelno Milica Korošec, ki jo veseli, da se je kar nekaj njihovih članov javilo in ponudilo za izvajanje teh prevozov. »Upam, da se jim bo priključil še kdo, ko bo videl, kako to deluje,« je še dodala. Alojz Dragan pravi, da je že celo življenje prostovoljec in ker je v pokoju, ima čas, se je tudi na takšen način odločil pomagati drugim. »Morda bom kmalu sam potreboval tovrstno pomoč.«

Direktor zavoda Zlata mreža Miha Bogataj je ob tej priložnosti povedal, da njihove usluge Prostofer trenutno koristi dvainpetdeset občin. Izkušnje, ki jih imajo, so po njegovih besedah odlične. »Ne samo da povečamo socialno vključenost starejših, ki niso imele možnosti prevozov, opazili smo tudi, da bistveno izboljšamo njihovo varnost v cestnem prometu, saj se te osebe ne znajdejo več, ko morajo denimo v bolnišnico v Ljubljano. To je edinstvena storitev od vrat do vrat, saj osebo poberemo doma, jo peljemo po opravkih, poberemo in peljemo nazaj. Prostovoljni šoferji niso samo vozniki, ampak so tudi spremljevalci. V vseh teh občinah združujemo preko 600 prostovoljnih voznikov,« je še povedal Bogataj.

Besedilo in fotografije: R. N.

