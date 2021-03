FOTO: Rešili nesrečno sovo iz dimnika nad kaminom

2.3.2021 | 18:20

Obe fotografiji: PGD Šentlovrenc

Danes zjutraj ob 8.30 uri so v Martinji vasi, občina Trebnje, gasilci PGD Šentlovrenc pomagali pri reševanju sove iz dimnika. Nesrečna žival je obtičala v dimniku nad kaminom. Gasilci so razstavili del dimnika in sovo rešili ter jo spustili v njeno naravno okolje.

Končno še ena intervencija s srečnim oz. lepim koncem! ... so na svoji FB strani komentirali prijazni šentlovrenški gasilci ...

Padel s strehe

Ob 9.58 je v naselju Žvirče, občina Žužemberk, delavec padel s strehe in se poškodoval. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovanega oskrbeli in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Požari v naravi

ob 15.26 je ob Mirnopeški cesti v Novem mestu gorelo v naravnem okolju. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so pogasili okoli 2.000 kvadratnih metrov suhe stelje in podrasti.

M. K.