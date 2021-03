Gasilci na strehi in na travi

3.3.2021 | 07:00

Ilustrativna fotografija (foto: arhiv DL)

Sinoči ob 19.57 uri so na Blanci, občina Sevnica, v dimniku stanovanjske hiše gorele saje. Gasilci PGD Blanca so požar pogasili, prezračili prostore in s termovizijsko kamero pregledali dimno tuljavo ter jo očistili.

Gorele smeti in trava

Sinoči ob 20.00 sta v naselju Jankoviči, občina Črnomelj, goreli podrast in suha trava. Gasilci PGD Adlešiči so pogasili ogenj na površini okoli pol hektarja.

Ponoči ob 2.40 so v ulici Brezje v Novem mestu gorele smeti. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so požar na površini pet kvadratnih metrov pogasili.

Ob 19.19 je v naselju Rajndol, občina Kočevje, gorela suha trava na površini okoli 500 kvadratnih metrov. Posredovali so gasilci PGD Kočevje in Mozelj.

Ob 20.16 sta v bližini naselja Koblarji v občini Kočevje zagorela podrast in grmičevje. Požar na površini okoli 500 kvadratnih metrov so pogasili gasilci PGD Stara cerkev.

Ob 14.33 je ob Krošnjarski poti v Ribnici pri požigu trave občanu ogenj ušel izpod nadzora. Gasilci PGD Ribnica so pogasili tristo kvadratnih metrov suhe trave.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8.00 do 12.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZADRUŽNA ZIDANICA, na izvodu BETONSKI DROG LEVO.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 6.00 do 9.00 zaradi del motena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CIGLANCA GRADAC;

- od 10.00 do 11.00 bo prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. LOKVICA;

- od 12.00 do 15.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SELA PRI VRČICAH 2003, BLATNIK PRI ČRMOŠNJICAH, BLATNIK VODOVOD PRI ČRMOŠNJICAH, BREZJE VODOVOD PRI ČRMOŠNJICAH.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 11.00 do 12.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VEL. PODLJUBEN.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8.00 do 12.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREŠKA VAS.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 12.00 do 15.00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RDEČI KAL;

- od 12.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CURICA, na izvodu CURICA.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije med 8.00 in 14.00 na območju TP PUŠČAVA KOLODVOR nizkonapetostni izvod KOLODVOR; med 8.00 in 14.00 na območju TP PUŠČAVA KOLODVOR nizkonapetostni izvod STRNAD-KRAJŠEK; med 8.00 in 14.00 na območju TP PUŠČAVA KOLODVOR nizkonapetostni izvod ZORE-TRKOVNIK; med 8.00 in 14.00 na območju TP RUPA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Šmarje 1 nizkonapetostni izvod Jelančič med 8. in 12. uro, na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP VIIG med 6. in 6.30 in med 14.45 in 15.10, na območju TP Podbočje, Črpališče Kalce, Veliko Mraševo in Veliko Mraševo pri cesti med 7. in 8. uro, na območju TP Veliko Mraševo vrti med 7. in 12. uro, na območju TP Gazice Krka, Dobrava Pristava, Gazice in Pristava Gazice med 8. in 12. uro, na področju nadzorništva Brežice na območju TP Vrtnarija Čatež med 8. in 11. uro in na območju TP Čela nizkonapetostni izvod Zgornja Pohanca med 12. in 14. uro.

M. K.