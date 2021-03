Trebanjci za slovo od Evrope premagali vzhodne sosede

3.3.2021 | 07:20

Foto: RK Trimo Trebnje

Ljubljana - Rokometaši trebanjskega Trima so na sinočnji tekmi zadnjega kroga skupinskega dela evropske lige v Ljubljani premagali tekmece iz madžarske Tatabanyje z 32:28 (18:14).

* Dvorana Tivoli, brez gledalcev, sodnika: Kaludjerović in Vujačić (oba Črna gora).

* Trimo Trebnje: Tomić, Brana, Višček 4, Didovič 4, Grojzdek, Radojković 1, Dobovičnik 7, Hamidović 3, Kotar 3, Kamnikar, Potočnik 2, Ropič 1, Pandev 2, Grbič 2, Cirar 2, Florjančič 1.

* Tatabanya: Bartucz, Božović 4, Molnar 7, Juhasz 1, Sipos 2, Nemes, B. Hornyak 2, Ilyes, Gyori 5, Debreczeni, Ancsin 4, Zdolik 2, Bodnar, P. Hornyak 1, Konecny.

* Sedemmetrovke: Trimo Trebnje 5 (3), Tatabanya 3 (2).

* Izključitve: Trimo Trebnje 6, Tatabanya 6 minut.

* Rdeči karton: /.

Trebanjski rokometaši so zmagali na svoji zadnji tekmi v drugem najmočnejšem klubskem tekmovanju na stari celini. V dvorani Tivoli so drugič v tej sezoni na kolena položili tekmece iz Tatabanyje, ki jih vodi nekdanji trener Celja Pivovarne Laško Vladan Matić. Po zmagi na Madžarskem z 28:26 so včeraj v ljubljanski dvorani pod Rožnikom slavili z 32:28.

Dolenjska ekipa je na desetih tekmah - ena od njih je epilog dobila za zeleno mizo - dosegla tri zmage in doživela sedem porazov. V skupini D je osvojila peto mesto, napredovale pa so prve štiri ekipe: Rhein-Neckar Löwen, GOG Gudme, Kadetten Schaffhausen in Pelister Bitola.

V slovensko-madžarskem klubskem dvoboju je bilo sprva izenačeno, po izidu 5:5 pa so na igrišču zagospodarili varovanci domačega trenerja Uroša Zormana in si že v prvi polovici tekme nekajkrat priigrali pet golov prednosti (12:7, 13:8 in 14:9).

Trebanjci, ki so nastopili brez nekaterih nosilcev svoje igre, so v drugem polčasu imeli vajeti igre v svojih rokah in brez stresnih trenutkov tekmo pripeljali do končne zmage.

V dolenjski ekipi je bil na včerajšnji tekmi najbolj učinkovit Anže Dobovičnik s sedmimi goli, David Didovič in Lovro Višček sta prispevala po štiri zadetke.

Uroš Zorman, trener RK Trimo Trebnje: »Čestitke Tatabanyi za pošteno in dobro tekmo. Lahko sem ponosen na svoje fante in celotno ekipo. Odigrali smo konkretno sezono v Evropi, kjer smo bili dejansko majhen klub med številnimi velikani. Noben tekmec nas ni nadigral, kjer bi mogoče z malenkost športne sreče lahko bilo drugače. Fantje so lahko ponosni nase. Na današnji tekmi smo vključili tudi pet mladincev, ki so pokazali, da lahko računamo na njih v naslednjih letih.«

STA; M. K.