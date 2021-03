Krka izgubila pomemben obračun za obstanek v ligi Aba

3.3.2021 | 07:20

Foto: KK Krka

Novo mesto - Košarkarji Krke so v zaostali tekmi 13. kroga lige Aba izgubili proti FMP s 76:97 (24:25, 44:49, 58:72).

Krka je tako na domačem parketu izgubila zelo pomemben obračun v boju za mesta, ki neposredno zagotavljajo obstanek v ligi Aba. Trinajsti poraz sezone jo sicer začasno drži na 11. mestu, a ima v nadaljevanju rednega dela zahteven spored, da si zagotovi najmanj 12. mesto.

Po dobrem začetku so domači v končnici prve četrtine nekoliko popustili, kar je FMP izkoristil in povedel za pet točk, vseeno pa so Novomeščani hitro odgovorili, dvoboj pa je bil pravzaprav večino prvega polčasa izenačen.

V njem so bili strelsko navdahnjeni Rok Stipčević (14 točk), Rodney Camphor (10) pri Krki ter Marko Radovanović (13) pri FMP. Slednji je polčas zaključil s sedmimi zaporednimi točkami in ga dobil s +5.

Domači so drugi polčas začeli zelo slabo, ustavil se je met za tri, medtem ko so košarkarji FMP zadevali z vseh položajev in tretjo četrtino končali s prednostjo 14 točk.

Neučinkoviti Novomeščani nikakor niso mogli kljubovati tekmecem, ki so bili razigrani in zanesljivo vpisali šesto zmago v sezoni ob 11 porazih.

Pri domačih je stik z gosti držal Rok Stipčević z 20 točkami, pri zmagovalcih pa je kar šest košarkarjev dvoboj končalo z dvomestnim zbirom točk.

* Dvorana Leona Štuklja, brez gledalcev, sodniki: Mario Majkić (Slovenija), Gordan Terlević (Hrvaška), Dragan Porobić (BiH).

* Krka: Camphor 12, Stipčević 20 (2:3), Vrabac, Barič 5, Kosi 5 (1:2), Škifić 11 (2:5), Škedelj 10 (1:3), Lapornik 11 (2:2), Vučetić, Milovanović 2 (2:4).

* FMP: Lazarević 19 (3:3), Čović 9, Simović, Radovanović 13 (2:3), Pecarski 14, Šešlija, Nenadić 14 (4:4), Radonjić 14, Popović, Vasić, Đorđević 14 (2:3).

* Prosti meti: Krka 10:19, FMP 11:13.

* Met za tri točke: Krka 10:32 (Stipčević 4, Camphor 2, Barič, Škifić, Škedelj, Lapornik), FMP 14:31 (Lazarević 4, Radonjić 4, Pecarski 2, Nenadić 2, Čović, Radovanović).

* Osebne napake: Krka 21, FMP 23.

* Pet osebnih: Camphor (38.).

Vladimir Anzulović, trener Krke: ''Čestitke FMP-ju. Absolutno nezadovoljen sem, kako smo reagirali v drugem polčasu. V prvem smo bili večji del v vodstvu. Sicer je FMP imel izjemno šutersko tekmo, a to ni opravičilo za tako slabo obrambo. V tako pomembni tekmi se s tako slabo obrambo ne da zmagati. Pred nami je močna Mega in če ne bomo izvlekli sporočila iz te tekme, se ji ne bomo mogli upreti.''

Vanja Guša, trener FMP-ja: ''Najprej bi se zahvalili Krki za gostoljubje. Imeli smo dan več za trening, kot ga imajo gostujoče ekipe, in upam, da jim bomo lahko na enak način vrnili v Beogradu. Začeli smo s precej energije. Obe moštvi sta v coni izpadanja, tako da se je to poznalo na tekmi. Krka je odlično metala, kar počnejo že skozi celo sezono. Imajo več metov za tri kot za dve točki. Na to nismo dobro reagirali, a nam je naš napad in skoki dali neko sigurnost. Nato smo nekoliko zamenjali obrambo in presenetili Krko. Za to sem hvaležen mojemu strokovnemu štabu, na njihovih sugestijah v dveh tednih, odkar sem v klubu. To je njihova zmaga in zmaga igralcev. Delamo še veliko napak, a mislim, da jih lahko odpravimo. Ta ekipa je zelo talentirana in če uspemo od njih narediti še borbeno ekipo, sem prepričan, da bi morali zagotovo ostati v ligi. Krki želim najboljše v nadaljevanju.''

Novomeščani bodo tekmo rednega 20. kroga odigrali v nedeljo doma proti Megi.

STA

Zvočni zapisi Luka Lapornik Luka Lapornik Vladimir Anzulović Vladimir Anzulović