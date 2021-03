Med svetovnimi mesti dreves tudi Kočevje

3.3.2021 | 08:30

Saditev drevnine pri športni dvorani

Platana v naselju Trata (obe fotografiji: arhiv Občine Kočevje)

Kočevje - Kočevje je za leto 2020 prejelo priznanje svetovno mesto dreves, ki ga podeljujeta Fundacija Arbor Day in Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO). Kot so sporočili iz tamkajšnje občine, naziv potrjuje njihova prizadevanja na področju urejanja zelene infrastrukture ter načrtnega in strokovnega upravljanja drevja.

Kočevje je za naziv svetovnega mesta dreves letos kandidiralo prvič in tako postalo eno od 120 mest iz 63 držav, ki skrbno upravljajo drevje ter s tem gradijo bolj zdrava in odporna mesta, so sporočili iz Občine Kočevje. Kot so izpostavili, drevesa niso pomemben del infrastrukture le z estetskega vidika, temveč tudi nudijo senco in ohlajajo zrak v mestu, proizvajajo kisik, branijo pred vetrom ter zmanjšujejo hrup.

V občini o pomenu dreves med drugim ozaveščajo z organizacijo pravilnega obrezovanja drevnine, pripravili so navodila pravilnega obrezovanja za javnost, javna drevesa pa popisali v celovit register, ki omogoča pregled nad vitalnostjo dreves in načrtovanje potrebnih ukrepov.

Na letni ravni v občini posadijo povprečno 45 dreves na javnih površinah, skupaj s podjetjem Kočevski les pa skrbijo tudi za revitalizacijo občinskih gozdov. V letošnjem letu načrtujejo prenovo zasaditve mestnega pokopališča in zasaditev okvirno 40 dreves na več lokacijah, so še zapisali.

Letos nameravajo prvič razpisati tudi javni poziv za izbor naj urbanega drevesa na območju občine Kočevje. "Imamo ogromno izjemnih dreves in prav je, da se jih zavedamo in jih izpostavimo," so zapisali v sporočilu za javnost. Kot so dodali, bo poziv predvidoma objavljen konec tega meseca.

Poleg Kočevja je med slovenskimi mesti naziv svetovno mesto dreves za lani pridobila še Ljubljana.

M. K.