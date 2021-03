V Sloveniji potrdili več primerov nigerijske različice koronavirusa, v Novem mestu pri osemletnem dečku

3.3.2021 | 08:50

Po angleški in južnoafriški različici so v Sloveniji potrdili še nigerijsko različico novega koronavirusa, za zdaj pri sedmih osebah, je poročala POP TV. Za zdaj ne kaže, da bi ta različica povzročala težji potek bolezni, podobno kot pri južnoafriški pa naj bi se z njo lahko okužili kljub preboleli bolezni oziroma cepljenju.

Nigerijsko različico koronavirusa so odkrili v laboratoriju Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, kar so jim v bolnišnici tudi potrdili. Podatke, dostopne v mednarodni bazi, pa je prvi razkril Sebastian Pleško s Sledilnika za covid-19, je poročala televizija. V Kranju naj bi šlo za primer sedemletne deklice, v laboratoriju iz Maribora 56-letne ženske, v Novem mestu pa osemletnega dečka. Včeraj so tem primerom dodali še štiri, kar je skupaj najmanj sedem.

Pleško je ob tem za televizijo opozoril, da nigerijska različica virusa tako kot južnoafriška vsebuje mutacijo, ki naj bi zmanjšala učinkovitost protiteles. "Kljub temu, da smo virus na primer preboleli, se lahko ponovno okužimo," opozarja.

Razkril je tudi, da naj bi bila južnoafriška različica v Sloveniji potrjena že 9. februarja, in sicer pri 54-letnem moškem, torej še preden se je z njim okužil mariborski zdravnik, ki se je vrnil iz Namibije.

Zdravstveni minister Janez Poklukar je na včerajšnji vladni novinarski konferenci sicer povedal, da je bilo v zadnjem tednu potrjenih 62 primerov angleške različice in en primer južnoafriške, o prisotnosti nigerijske različice pa, kot je dejal, tako uradno kot neuradno ne ve ničesar. Uradno poročilo o prisotnosti posameznih različic koronavirusa v Sloveniji sicer pričakuje danes.

