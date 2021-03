Povzročil nesrečo in grozil policistom; v Šmihelu je bilo preglasno; padel s skoraj šestih metrov

3.3.2021 | 10:05

Kar nekaj dela so imeli krški policisti, da so obvladali 41-letnika ... (foto: arhiv)

Včeraj nekaj po 18. uri so bili krški policisti obveščeni o prometni nesreči na cesti Sotelsko - Brestanica, kjer naj bi voznik osebnega avtomobila s pripeto prikolico povzročil prometno nesrečo in odpeljal s kraja. Pobeglega voznika so kmalu našli pri Sotelskem, a je ob prihodu policistov poskušal peš pobegniti, vendar so ga prijeli in obvladali. Ves čas postopka je 41-letni moški žalil policiste in jim grozil, da jih bo ubil. Osumljencu, ki so ga v preteklosti že obravnavali zaradi kaznivih dejanj z elementi nasilja, so odvzeli prostost in ga pridržali, ovadili ga bodo zaradi kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi. Zaradi povzročitve prometne nesreče vodo uvedli hitri postopek.

Z otrokoma kradla

Policisti PP Krško so bili okoli 11. ure obveščeni, da naj bi v prodajalni v Krškem neznanci ukradli več kosov oblačil in pobegnili. Na podlagi opisa so 29-letno osumljenko in dva otroka izsledili in jim zasegli ukradena oblačila. Otroka so predali staršem in o dogodku seznanili pristojni center za socialno delo. Zoper 29-letno osumljenko bodo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja tatvine.

Vlom ni uspel

Med 28. 2. in 1. 3. je v Krški vasi nekdo poskušal vlomiti v stanovanjsko hišo. V objekt mu ni uspelo vstopiti, z vlomom pa je povzročil za okoli 200 evrov premoženjske škode.

V Šmihelu je bilo preglasno

Policisti PP Novo mesto so bili nekaj pred 20. uro obveščeni o motečem predvajanju glasne glasbe v Šmihelu. Takoj so odšli na kraj, vzpostavili javni red in mir in 66-letnemu moškemu zaradi kršitve izdali plačilni nalog.

Nesreča pri delu - padel s skoraj šestih metrov

Okoli 10. ure so bile dežurne službe obveščene o nesreči pri delu na Žvirčah na območju PP Dolenjske Toplice. Policisti so opravili ogled, zbrali obvestila in ugotovili, da se je nesreča zgodila, ko je 29-letni delavec, ki je opravljal dela na strehi stanovanjske hiše, padel z odra z višine 5,5 metra. Hudo poškodovanega so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti okoliščine še preiskujejo, o nesreči so obvestili tudi pristojnega inšpektorja za delo. Po zaključeni preiskavi bodo z ugotovitvami seznanili tožilstvo.

M. K.