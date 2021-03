V Brežicah covidnih bolnikov ne sprejemajo več

3.3.2021 | 12:00

V SB Brežice covidnih bolnikov ne sprejemajo več, morebitne nove bodo napotili v novomeško bolnišnico.

Včeraj so v Sloveniji ob 6212 PCR testih potrdili 1209 okužb z novim koronavirusom, delež pozitivnih testov je tako znašal 19,5 odstotka, je objavila vlada. Bolnišnično oskrbo je potrebovalo 516 covidnih bolnikov, med njimi 82 na intenzivni negi. Umrlo je 11 covidnih bolnikov. Sedemdnevno povprečje okužb pa je naraslo na 761.

Sedemdnevno povprečje okužb je bilo tako včeraj za 25 višje kot v ponedeljek. Bolnišnično oskrbo pa je potrebovalo 16 covidnih bolnikov manj, dva manj sta bila tudi na oddelkih intenzivne nege. Iz bolnišnic so včeraj odpustili 54 covidnih bolnikov.

V Splošni bolnišnici Novo mesto imajo danes 22 covidnih bolnikov (včeraj 25 - dva so sprejeli in jih pet odpustili).

V SB Brežice pa je število bolnikov spet upadlo na sedem (enega so odpustili v domačo oskrbo).

Včeraj so opravili tudi 24.233 hitrih testov na koronavirus, kar je precej manj kot v ponedeljek, ko so jih opravili 48.003. V ponedeljek so sicer ob 4487 PCR testih potrdili 729 okužb z novim koronavirusom, delež pozitivnih testov je znašal 16,2 odstotka.

Po navedbah Maje Bratuša, ki je vodila novinarsko konferenco o aktualnih razmerah glede covida-19, je bilo v torek število potrjenih okužb najvišje po 13. februarju, ko je bil spremenjen način poročanja rezultatov. Podatki o 14- in 7-dnevni pojavnosti okužb tako na ravni države, kot tudi nekaterih regij, predvsem obalno-kraške, osrednjeslovenske, pa tudi gorenjske, pa so danes nekoliko slabši.

Nekatere covidne bolnišnice se postopno že zapirajo

Ko se bo število hospitaliziranih s covidom-19 v državi znižalo pod 500, nekatere bolnišnice ne bodo več covidne in bodo začele izvajati redni program, covidne bolnike pa bodo prevzele druge. V Brežicah so ob upadanju hospitalizacij že prenehali sprejemati covidne bolnike, drugod to načrtujejo v kratkem.