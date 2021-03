FOTO&AVDIO: V Petrinjo odpeljal konvoj s podarjenim lesom

3.3.2021 | 14:00

Simbolična predaja humanitarne pomoči za popotresno obnovo Petrnije hrvaškemu veleposlaniku Borisu Grigiću, levo državna sekterarka Ajda Cuderman in desno minister Jože Podgoršek. (Foto: M. Ž.)

Natovorjen les čaka na odhod.

In so krenili proti Petrinji.

Straža - S parkirišča nekdanjega podjetja Novoles v Straži pri Novem mestu je zjutraj proti Hrvaški odpeljal humanitarni konvoj devetih tovornjakov s polpriklopnikom s podarjenim gradbenim žaganim lesom in polizdelkov, gre za okoli 350 kubičnih metrov, ki ga bodo uporabili pri popotresni obnovi hrvaške Petrinje. Humanitarno pomoč so zbrali člani Slovenskega lesnega združenja Sloles, akciji pa so se pridružili tudi nekateri nečlani in podjetje Slovenski državni gozdovi s hčerinskim podjetjem Snežnik.

Zbrani gradbeni les so pred odhodom simbolično predali hrvaškemu veleposlaniku v Sloveniji Borisu Grigiću. Ta je ob tem dejal, da je slovenska pomoč Hrvaški in vsem ljudem, ki so bili prizadeti v potresu, zelo pomembna in da je Slovenija ob potresih v Petrinji in Banovini na pomoč priskočila med prvimi. »Je velik prispevek k obnovi porušenega območja, za katerega je značilno, da gre za večinoma za družinske hiše, ki potrebujejo prav tovrstno materialno pomoč,« je povedal in pridal, da je ravno danes zgodaj zjutraj območje Petrinjo znova stresel potresni sunek, po podatkih Arsa je bil magnitude 3,6.

Uničujoč potres 28. decembra lani je po njegovih besedah vzel sedem življenj, hudo poškodoval 20 ljudi in povzročil ogromno materialno škodo na 47.671 objektih. Današnjo pomoč pa ocenjuje tudi kot dejanje, ki bo pomagalo okrepiti medsebojno državno sodelovanje, medsosedske odnose in reševanje nekaterih še odprtih vprašanj.

Donirali kljub lastnim težavam

Direktor Slolesa Edo Oblak je ob tem dejal, da slovenska lesnopredelovalna industrija že skozi dolgo zgodovinsko obdobje dobro sodeluje s hrvaško lesnopredelovalno industrijo in tudi z gozdarskih sektorjem. »In tudi tokratna humanitarna akcija poteka v sodelovanju z Hrvatskim drvnim klastrom, še posebej z Marijanom Kavranom, ki bo poskrbel, da bo naša humanitarna pomoč prispela in bo predana v Petrinji.«

Zahvalil se je vsem članom in nečlanom Slolesa, ki so nesebično pristopili k donaciji, še posebej zato, »ker so praktično že eno leto v izjemnem pomanjkanju osnovne surovine – hlodovine. Žal je bilo v tem času sečnje v zasebnih gozdovih zelo malo, nekaj zaradi aktualne epidemije, nekaj zaradi neugodnega vremena, nekaj pa tudi zaradi relativno nizkih cen hlodovine v tem delu Evrope. Kljub lastnim težavam pa so bili pripravljeni donirati in s tem pomagati pomoči potrebnim prebivalcem katastrofalnega potresa na območju Petrinje.«

Simbolične predaje so se udeležili še minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Jože Podgoršek, državna sekretarka na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Ajda Cuderman, glavni direktor družbe Slovenski državni gozdovi Robert Tomazin, predstavniki združenja Sloles, straški župan Dušan Krštinc in drugi.

Minister Podgoršek je med drugim izpostavil, da je podarjeni les dokaz, da znajo Slovenci nekaj narediti skupaj, pa tudi dokaz, da sosedje prvi priskočijo na pomoč in pomagajo. Slovenci pa vse od prvega potresa na Hrvaškem dokazujejo, da so dobri sosedje, je pridal.

Cudermanova je poudarila, da so na gospodarskem ministrstvu zelo ponosni na slovensko lesno industrijo, na vse člene slovenske lesne verige, ki so v teh, kot je dejala, težkih razvojnih časih zmogli za svoje sosede zbrati toliko pomoči.

M. Ž.

