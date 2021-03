Na občana padlo drevo; trčili osebni vozili

3.3.2021 | 18:20

Ob 10.03 je v naselju Mihovec, občina Novo mesto, gorela suha trava in podrast v gozdu. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Podgrad-Mehovo so požar na površini okoli 5000 kvadratnih metrov pogasili, so sporočili z novomeške izpostave URSZR.

Nesreča pri podiranju dreves

Ob 10.34 je pri naselju Sajenice, občina Mirna, v gozdu pri podiranju dreves na občana padlo drevo. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje so poškodovanega oskrbeli na kraju in odpeljali na zdravljenje v UKC Ljubljana. Gasilci PGD Trebnje in Selo pri Mirni so nudili pomoč reševalcem in pomagali pri prenosu poškodovanega po nedostopnem terenu do reševalnega vozila.

Med potapljanjem našla neeksplodirana ubojna sredstva

Ob 12.03 sta v naselju Obrh, občina Dolenjske Toplice, potapljača med potapljanju v pritoku Obrške Radešice našla neznana neeksplodirana ubojna sredstva. Pripadniki Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Dolenjske, Zahodnoštajerske ter Gorenjske in Ljubljanske regije so ostranili in na kraju uničili 27 kosov pehotnega streliva kalibra 7,9 mm italijanske izdelave, 3 protioklepne naboje kalibra 12,7 mm ameriške izdelave, tri vžigalnike od topovske granate kalibra 75 mm italijanske izdelave, 2 ročni bombi kalibra 55 mm italijanske izdelave in minometno mino kalibra 81 mm nemške izdelave, vse iz obdobja druge svetovne vojne. Obveščene so bile pristojne službe, so zapisali v sporočilu za javnost.

Zagorelo v kuhinji stanovanjske hiše

Ob 17.04 je na Grajskem trgu v Žužemberku gorelo v kuhinji stanovanjske hiše. Požar so do prihoda gasilcev pogasili sosedje. Gasilci PGD Žužemberk so s termovizijsko kamero pregledali strop v kuhinji, prezračili prostore ter iz hiše iznesli ožgano opremo.

Padla z lestve

Iz brežiškega centra za obveščanje o pomembnejših dogodkih s področja sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami pa so sporočili, da se je ob 10.27 na Šmarčni, občina Sevnica, pri padcu z drevesa poškodoval občan. Reševalci NMP Sevnica so poškodovano osebo na kraju oskrbeli in nato prepeljali v SB Brežice.

Ob 11.07 se je na Tovarniški ulici v Krškem pri padcu z lestve poškodoval delavec. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, nudili prvo pomoč ponesrečeni osebi ga imobilizirali in z nosili prenesli do reševalnega vozila. Reševalci NMP Krško so poškodovano osebo prepeljali v SB Brežice.

Trčili osebni vozili

Ob 14.35 sta v Selah pri Dobovi, občina Brežice, trčili osebni vozili. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja in z vpojnimi sredstvi posuli po vozišču razlite motorne tekočine. Reševalci NMP Brežice so v nesreči poškodovano osebo na kraju oskrbeli in nato prepeljali v UC Brežice, so še zapisali za javnost.

