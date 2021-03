V Podjetniškem inkubatorju Krško prvi mladi podjetniki

3.3.2021 | 19:00

Krško - Župan občine Krško mag. Miran Stanko in direktorica Centra za podjetništvo in turizem (CPT) Krško Kristina Ogorevc Račič sta v ponedeljek s prvima dvema podjetnikoma podpisala pogodbi o inkubiranju za obdobje petih let v Podjetniškem inkubatorju Krško. Gre za podjetji, ki bosta v prostorih Podjetniškega inkubatorja Krško kot prva imela svoje poslovne prostore. Tako je v Posavju zaživel prvi podjetniški inkubator s celostnim programom in tudi opremljenimi poslovnimi prostori, ki jih je v ta namen zagotovila Občina Krško, so zapisali v sporočilu za javnost.

Občina je z obnovo objekta v starem mestnem jedru za potrebe podjetniškega inkubatorja uredila nekaj več kot 400 kvadratnih metrov uporabnih površin, ki vsebujejo ločene poslovne prostore, co-working prostor, skupno predavalnico, priročno kuhinjo in prostore za druženje. Na voljo je osem poslovnih prostorov. Najemnina prostorov je ugodnejša od tržne in znaša šest evrov na kvadratni meter mesečno, a imajo mlada podjetja v prvem letu poslovanja 100-odstotno znižanje, v drugem letu 80-ostotno, tretje leto 60-odstotno., četrto leto 40-odstotno ter peto leto 20-odstotno znižanje najemnine. »Poleg poslovnih prostorov so mladi podjetniki upravičeni tudi do uporabe skupnih prostorov pod ugodnejšimi pogoji ter do uporabe drugih storitev delovanja inkubatorja. CPT Krško bo namreč izvajal različne aktivnosti za dvig kompetenc mladih podjetij, da bodo le ta pridobila dodatna znanja, ki jih potrebujejo pri poslovanju,« so sporočili s krške občine.

Upravičenci do uporabe storitev in poslovnih prostorov so mlada start-up podjetja, mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem ali bivališčem ali poslovno enoto v občini Krško in so hkrati iz območja regije Posavja. Župan občine Krško mag. Miran Stanko je prvima inkubirancema zaželel uspešno poslovno pot, direktorica CPT Krško Kristina Ogorevc Račič pa je povedala, da pogovori tečejo tudi že z nekaterimi novimi mladimi podjetniki, so še zapisali v sporočilu za javnost.

Podjetja se lahko v Podjetniški inkubator Krško vključijo na podlagi Pravilnika in ostale dokumentacije, ki je objavljena na spletni strani Podjetniški inkubator Krško CPT Krško.

R. N.

