V Črnomlju in Metliki v gradnjo manjkajoče kanalizacije

4.3.2021 | 09:00

Foto: Občina Črnomelj

Foto: Občina Črnomelj

Metlika/Črnomelj - Novembra lani je Občina Metlika objavila javni razpis za sklenitev okvirnega sporazuma za celotno investicijo in izvajalca del za 1. fazo investicije »Odvajanje in čiščenje v porečju Kolpe - Občina Metlika«. Ocenjena vrednost projekta skupaj s povračljivim DDV je dobrih 952 tisoč evrov, od tega bosta država in Evropska unija iz Kohezijskega sklada prispevali do skoraj 396 tisoč evrov, preostanek pa bo bremenil občinski proračun. Izvajanje projekta je predvideno fazno v letih 2021, 2022 in 2023, ko bodo nadgradili obstoječi sistem odvajanja in čiščenja odpadnih voda, in sicer okoli 346 metrov fekalne kanalizacije za območje Cankarjeve ceste med železniškim nadvozom in metliško centralno čistilno napravo

Župan Darko Zevnik je gradbeno pogodbo za izvedbo 1. faze podpisal te dni, in sicer z direktorjem podjetja TGH d.o.o. iz Črnomlja Stjepanom Jarnevićem. Vrednost del (brez DDV) znaša 97.725 evrov. Začetek gradnje je predviden v aprilu, rok izvedbe pa je 60 koledarskih dni od uvedbe v delo.

Kmalu začetek izgradnje manjkajočih kanalizacij tudi v Črnomlju

Občina Črnomelj pa je prav tako te dni objavila javni razpis za izbiro izvajalca del, ki bo dogradil manjkajoče kanalizacije v mestu Črnomelj, v kratkem bo objavljen tudi razpis za izbiro nadzornika nad to gradnjo.

V priloženih preglednih situacijah (desno zgoraj) so označene trase predvidenih kanalizacij, ki se bodo gradile letos in prihodnje leto.

Bolj natančen plan izgradenj bo objavljen, ko bo izbran izvajalec del, z njim podpisana pogodba in bo uveden v delo, predvidoma še v prvi polovici tega leta, sporočajo iz črnomaljske občine.

Tudi to naložbo sofinancirata država in EU iz Kohezijskega sklada.

M. K.