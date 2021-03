Jože Grubar kot predan gasilec prejel bronasti znak CZ RS

4.3.2021 | 10:10

Jože Grubar (v sredini) se je razveselil bronastega priznanja CZ RS, ki mu ga je podelil kar šentjernejski župan Jože Simončič (na levi), na desni pa Boštjan Košir. (Foto: Občina Šentjernej)

Šentjernej - Ob svetovnem dnevu Civilne zaščite (CZ) je župan Občine Šentjernej Jože Simončič sprejel namestnika poveljnika štaba Civilne zaščite Občine Šentjernej in poveljnika Gasilske zveze Šentjernej Jožeta Grubarja.

Ker v času epidemije koronavirusa ni mogoče izvesti tradicionalne regijske proslave ob svetovnem dnevu civilne zaščite, je župan Grubarju v imenu Štaba civilne zaščite RS Jožetu Grubarju izročil bronasti znak. Dogodka se je udeležil tudi poveljnik štaba CZ Občine Šentjernej Boštjan Košir.

Grubarja, dolgoletnega člana PGD Gorenje Vrhpolje, je namreč Gasilska zveza Šentjernej predlagala za prejem priznanja Poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije Srečka Šestana.

Jože Grubar je gasilec z dušo in srcem. V PGD Gorenje Vrhpolje opravlja številne funkcije. Bil je mentor mladine v društvu, član upravnega odbora, poveljstva, poveljnik društva, trenutno pa je član nadzornega odbora. Svoje prostovoljno delo opravlja predano.

Vseskozi pa je sodeloval tudi z gasilskim sektorjem Šentjernej, občinskim poveljstvom občine Šentjernej in od nastanka leta 2000 tudi z Gasilsko zvezo Šentjernej. V zvezi je opravljal več funkcij na operativnem in organizacijskem področju. Veliko svojega časa je posvetil delu z mladino, saj je bil kar nekaj let vodja tabora mladih gasilcev v vojašnici Cerklje ob Krki.

Zgled mlajšim

Vsa leta je skrbel za izobraževanje in svojo usposobljenost in postal je inštruktor za gasilska znanja. Pridobil je čin gasilskega častnika in specialnost sodnika gasilskih ter gasilsko športnih disciplin. Jože Grubar je trenutno poveljnik GZ Šentjernej, ki skrbi za ustrezno operativno delovanje desetih prostovoljnih gasilskih društev.

Kot pravijo v obrazložitvi, je Jože Grubar zgled mlajšim gasilcem na operativnem, organizacijskem in tekmovalnem delu. Za svoje delo je po mnogih gasilskih odlikovanjih in priznanjih leta 2016 prejel gasilsko odlikovanje Gasilske zveze Slovenije II. stopnje. Bronasti znak si je zaslužil za svoje aktivno, angažirano, vestno ter strokovno delovanje in sodelovanje na operativnem in organizacijskem delu.

L. M.