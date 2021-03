Dva dimniška požara, še več tistih v naravi

4.3.2021 | 07:05

Sinoči ob 20.45 so v naselju Griblje, občina Črnomelj, gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Griblje so nadzorovali izgorevanje saj, pregledali dimnik in okolico ter odsvetovali kurjenje do prihoda dimnikarja.

Ob 21.43 so na Trški Gori, občina Novo mesto, gorele saje v dimniku starejše, adaptirane stanovanjske hiše. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Otočec so pogasili goreče saje, nadzorovali izgorevanje saj, razstavili kuhinjo, da so lahko očistili dimnik in s termovizijsko kamero pregledali dimnik in okolico ter odsvetovali kurjenje do prihoda dimnikarja. Ogenj se ni razširil na ostrešje.

Gorela trava, žagovina, drog električne napeljave ...

Ob 19.13 sta pri naselju Preloka, občina Črnomelj, goreli suha trava in podrast. Ogenj je zajel tudi drog električne napeljave in ga poškodoval. Gasilci PGD Preloka so pogasili požar na površini okoli enega hektarja.

Ob 22.23 je za vasjo Gradnik, občina Semič, gorelo na deponiji žagovine, ki jo imajo za nastiljanje živalim. Gasilci PGD Gradnik in Semič so gorečo in tlečo žagovino premetali ter jo zalili z večjo količino vode in preprečili širjenje ognja v bližnji gozd.

Ponoči ob 3.42 je pri naselju Leskovec, občina Novo mesto, gorel drog električne napeljave. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Brusnice so zavarovali območje in pogasili požar. Za izklop elektrike in odpravo napake je poskrbel dežurni delavec Elektro Ljubljana. Na kraju so bili prisotni policisti. Zaradi požara na električnem drogu pa je prišlo do izpada dveh transformatorskih postaj in prekinitve dobave električne energije 150 odjemalcem.

Voda spet pitna

Komunala Trebnje obvešča uporabnike pitne vode na zasebnem vodovodnem sistemu Migolica in Migolska Gora v občini Mirna, da pitne vode pred uporabo ni več potrebno prekuhavati.

Tudi obvestilo o prekuhavanju vode na vodovodu Primštal - Šentjanž na območju Komunale Brežice je preklicano.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 11:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STARA LIPA 2, TP BELČJI VRH, TP KANIŽARICA, TP IVANIČ, TP GORENJI SUHOR PRI VINIC, TP SUHOR IGM (KAMN.), TP MALI NERAJC, TP VEL. NERAJC, TP ŠIPEK, TP KZ DRAGATUŠ, TP DRAGATUŠ 2, TP BREZNIK PRI DRAGATUŠU, TP OBRH PRI DRAGATUŠU, TP ZAPUDJE;

- od 11:00 do 14:00 pa tudi odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STARA LIPA 2, TP BELČJI VRH, TP KNEŽINA, TP IVANIČ, TP GORENJI SUHOR PRI VINICI, TP SUHOR IGM (KAMN.), TP MALI NERAJC, TP VEL. NERAJC, TP ŠIPEK, TP KZ DRAGATUŠ, TP DRAGATUŠ 2, TP BREZNIK PRI DRAGATUŠU, TP OBRH PRI DRAGATUŠU, TP ZAPUDJE.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 10:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PRILOZJE, izvod Boginja vas;

- od 12:00 do 15:00 pa odjemalcem, oskrbovanim iz TP DOL. LOKVICA, izvod Plešivica.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PODGORA;

- od 12:00 do 12:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NAD MLINI.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BUČKA1, TP BUČKA2.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 12:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VODICE in TP ZGORNJE VODICE;

- od 13:00 do 14:00 pa odjemalcem, oskrbovanim iz TP RIHPOVEC na izvodu MAVEC.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog sporoča, da bo prekinjena dobava električne energije med 8:00 in 10:00, na območju TP TO Mokronog.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije danes med 8:00 in 12:00 uro na območju TP Mali Lukovec, Lukovec in Konjsko vas med 8:00 in 10:30 uro, na območju TP Log, Log 2 in Log kamnolom med 11:00 in 14:00 uro, na območju TP SENOVO ŠOLA nizkonapetostni izvod KVEDROVA ULICA IN ULICA SENOVŠKIH BORCEV med 10:00 in 12:00 uro, na območju TP SOBENJA VAS izvod SOBENJA VAS med 11:00 in 14:00 uro.

M. K.