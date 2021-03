Odbojkarji Krke slavili na drugi tekmi osmine finala, odločala bo tretja tekma

4.3.2021 | 07:50

Foto: MOK Krka

V drugi tekmi osmine finala sta se v Novem mestu pomerila Krka in Šoštanj Topolšica. Krkaši so v pravem trenutku pokazali eno boljših predstav in zasluženo slavili s 3:0 (17, 20, 21), s čimer so izsilili tretjo tekmo. Krkaše je včeraj krasila borbena igra v obrambi, izvrstno so postavljali blok (12), več zanesljivosti pa so pokazali tudi v napadalnih akcijah. Pri Krki je bil najbolj razpoložen Travnik (17 točk), pri gostih pa sta bila najuspešnejša Rotar in Fužir (po 11 točk). Tretja in hkrati odločilna tekma bo v soboto v Novem mestu.

Sportklub prva odbojkarska liga, 1/8 finala, 2. tekma

Krka - Šoštanj Topolšica

3:0 (17, 20, 21)

Novo mesto, 3. 3. 2021. Sodnika: Pevc, Jovanovič. Gledalci: Brez.

Krka: Hafner, Erpič 9, Borin (L), Štefanič M., Travnik 17, Kožar 5, Pulko 9, Hodžič Šlejkovec, Jaklič (L), Renko 8, Koncilja 6. Trener: Tomislav Mišin.

Šoštanj: Trobiš 9, Pitakoudis 2, Robida, Lazar 4, Volovlek, Rotar 11, Pavič, Sidiropoulos 1, Menih (L), Ramšak, Koren, Fužir 11. Trener: Zoran Kedačič.

Drugi medsebojni obračun osmine finala so bolje odprli Novomeščani. Dober servis Kožarja so podprli z borbeno igro v obrambi, kar je rezultiralo v hitro vodstvo s 7:3. Gostujoči trener Kedačič je nalet skušal prekiniti s polminutnim odmorom, toda Krkaši se niso dali motiti. Po uspešnem bloku Koncilje je na semaforju kazalo že 15:10. Gostujoči odbojkarji niso uspeli obvladati domačega servisa, kar je z asom uspešno izkoristil Travnik za 18:11. Čeprav so varovanci Tomislava Mišina letos imeli že kar nekaj težav s končnicami nizov, pa so si tokrat priigrali dovolj prednosti za varen zaključek in zmago s 25:17, po pretkani potezi domačega podajalca Kožarja.

Tudi v drugi niz so odločneje krenili domači. Renko je poskrbel za tri močne servise, Travnik pa je postavil blok za 4:0. Gostujoči trener je nato poskusil z menjavo organizatorja igre in priložnost ponudil Ramšaku. V nadaljevanju so njegovi fantje sicer zaigrali bolje, a več energije, želje in zanesljivosti je bilo v domači vrsti, ki je počasi, a zanesljivo nabirala prednost. Ta je po gostujoči napaki na začetnem udarcu znašala že 16:9. A Šoštanjčani se niso kar tako predali. Rotar je poskrbel za nekaj dobrih servisov, v obrambi so pobrali nekaj žog in se približali na 16:14. Gostujoči niz je z dvema zaporednima blokoma prekinil Koncilja, razigrani Travnik pa je poskrbel za dva odlična napadalna udarca. Gosti so ob koncu skušali še zadnjič zapretiti, toda Pulko je domačim priigral prvo zaključno žogo, drugo pa je izkoristil Erpič za 25:20.

Tretji niz je bil precej izenačen vse do rezultata 18:17 v korist domačih. Krkaši so nato stopili na plin. Travnik je poskrbel za blok, Erpič in Renko pa sta pristavila uspešen napad. Prvo zaključno žogo domačinov je z uspešnim napadom ubranil Rotar, Sidiropoulos je z blokom ubranil drugo, tretjo pa je izkoristil domači kapetan Erpič za 25:21 in s tem zmago s 3:0.

Novomeški odbojkarji so tako izsilili tretjo tekmo osmine finala, ki bo na sporedu v soboto, prav tako v novomeški dvorani Marof. Tekma bo dala tudi odgovor na vprašanje kdo bo v prihodnji sezoni nastopal v 1A ligi. Na obeh straneh tako ne bo manjkalo motivacije, zato se nam obeta še ena lepa in borbena tekma.

Izjavi:

David Renko, Krka: "V tekmo smo morali startati dobro, fokusirano, sploh v uvodnih minutah, kar nas je tudi teplo v Šoštanju. Sprejem smo držali, držali smo se tudi vsega, kar smo se pred tekmo dogovorili - mirno v bloku, dobro smo postavljali obrambo. Dobra obramba je bila tudi povod za dobro igro v napadu, steklo nam je in točke so se pričele obračati v našo korist."

Rok Menih, Šoštanj: "Krkaši so vse tri sete odprli zelo fokusirani. V vseh setih so hitro povedli za dve, tri točke, kar nam je v nadaljevanju onemogočalo, da bi se razigrali. Odlično so servirali. Na naši strani moramo pokazati bolj zbrano igro, saj smo imeli preveč napak. Sicer pa moramo čestitati tekmecem, saj so danes pokazali zelo dobro igro. Seveda smo danes prišli po zmago, ampak ni še konec. Še vedno imamo možnosti. V soboto se znova vidimo in borili se bomo po najboljših močeh."

S. V.; foto: MOK Krka

