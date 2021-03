Kukman prehitel sireno za veliko točko Krke v Mariboru

4.3.2021 | 07:45

Foto: MRK Krka

Maribor - Rokometaši Maribora Branika in Krke so se v zaostali tekmi 11. kroga lige NLB razšli z neodločenim izidom 22:22 (11:13).

Mariborčani so proti Novomeščanom vpisali svoj sploh prvi remi sezone. Domači so po obračunu, polnem preobratov, zdaj osmi na lestvici, Dolenjci pa so skočili na predzadnje mesto. Varovanci trenerja Mirka Skoka so se tako končno uspeli odlepiti z začelja razpredelnice in prišli do še kako pomembne točke v boju za obstanek v Ligi NLB.

Domači so tekmo bolje začeli in povedli s 5:1, a so gosti hitro vzpostavili ravnotežje in sami prešli v vodstvo s 14:11 v uvodu drugega polčasa. Takrat pa so gostitelji stopili na plin, poskrbeli za nov preobrat in vodstvo z 19:15.

Zadnje obdobje obračuna pa je spet pripadlo Dolenjcem, ki so najprej v 58. minuti izenačili, v 60. so domači spet povedli, točko pa je Krki nekaj sekund pred koncem prinesel Tilen Kukman.

* Dvorana Tabor, brez gledalcev, sodnika: I. in D. Ivančič.

* Maribor Branik: Pungartnik 1, Zupanič, Planinšek 1, Veselinovič, Sok 4 (1), Hočevar, Miličevič 1, Košec, Ferjan, Blagotinšek, Rakita 1, Budja 9, Hedl, Golik 2 (2), Žabić 3, Lorger.

* Krka: Pavlin, Bevec 2, Je. Avsec 2, Lončar 1, Ja. Avsec, Nosan, Irman 3 (1), Jakše, Plut, Klemenčič 2, Rašo 1, Brajer, Radović, Kukman 9 (3), Windischer, Matko 2.

* Sedemmetrovke: Maribor Branik 3 (3), Krka 4 (4).

* Izključitve: Maribor Branik 6, Krka 4 minute.

* Rdeči karton: /.

Pri domačih je bil z devetimi goli najboljši Izidor Budja, pri gostih pa jih je prav toliko dosegel Kukman.

Izjave po tekmi:

Siniša Markota, RK Maribor Branik: "Žal smo zapravili dobljeno tekmo, ki je bila za nas nekako tekma sezone. Na žalost danes ni bil razpoložen nobeden od trojice srednjih zunanjih, vseeno pa smo imeli pet minut pred koncem tri gole prednosti. Nato smo do konca tekme naredili preveč napak, bili smo v krču in pod pritiskom klonili, Krka pa je zasluženo prišla do točke."

Mirko Skoko, MRK Krka: "S točko sem in nisem zadovoljen. Mislim, da smo imeli na tekmi več nadzora kot Maribor. Na začetku drugega dela smo najprej dosegli gol in povedli za tri, nato pa je sledil mrk v napadu. Deset minut smo ostali brez gola, fantje so se v napadu izgubili in igrali čez sredino, kjer smo vedeli, da je obramba Maribora najmočnejša. Nato smo znova igrali v krču in pod pritiskom rezultata, ampak smo hvala bogu prikazali karakter in prišli do vsaj ene točke. To nam v borbi za obstanek in za samozavest veliko pomeni. Z borbo na igrišču smo si tako proti Ormožu kot proti Mariboru zaslužili vsaj to eno točko. A da smo si na jasnem, tudi Maribor bi lahko danes prišel do zmage, zato jim seveda čestitam za današnji remi."

Maribor bo v 19. krogu v soboto gostil Urbanscape Loko, Krka pa v nedeljo Ribnico.

- lestvica:

1. Celje Pivovarna Laško 16 16 0 0 553:384 32

2. Gorenje Velenje 16 14 1 1 493:393 29

3. Trimo Trebnje 16 13 1 2 480:421 27

4. Koper 19 10 1 6 479:459 21

5. Jeruzalem Ormož 17 10 0 7 520:511 20

6. Riko Ribnica 18 10 0 8 553:550 20

7. Slovenj Gradec 2011 18 9 0 9 494:500 18

8. Maribor Branik 16 6 1 9 424:423 13

9. Urbanscape Loka 17 5 2 10 420:455 12

10. Grosist Slovan 18 5 1 12 466:505 11

11. Dobova 16 5 0 11 429:482 10

12. Ljubljana 16 3 2 11 409:481 8

13. Krka 17 2 3 12 427:479 7

14. Butan plin Izola 16 2 2 12 372:476 6

