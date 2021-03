Začenja se praznovanje leta Josipa Jurčiča

4.3.2021 | 08:30

Foto: Občina Ivančna Gorica

V letu 2021 se spominjamo 140. letnice smrti Josipa Jurčiča (4. 3. 1844 - 3. 5. 1881), ki je bil ena od osrednjih kulturnih in političnih oseb druge polovice 19. stoletja. Letos mineva 160 let, odkar je kot sedemnajstletnik napisal svojo prvo povest Pripovedko o beli kači in 140 let od izida zadnjega romana Rokovnjači. Pred 150 leti je Jurčič postal tudi urednik časnika Slovenski narod, malo pred Jurčičevo prezgodnjo smrtjo pa je začel izhajati tudi Ljubljanski zvon, ki ga je Jurčič zasnoval skupaj s Tavčarjem, Levcem in Kersnikom.



Ob vseh teh pomembnih obletnicah je leto 2021 Vlada republike Slovenije na predlog Občine Ivančna Gorica razglasila za leto Josipa Jurčiča. ''Kljub nenavadnim časom se veselimo tega leta, saj smo ponosni na dediščino našega rojaka, domoljuba, avtorja prvega slovenskega romana Deseti brat in urednika-časnikarja,'' sporočajo iz občine. Tako na lokalni kot državni ravni bodo preko celega leta potekale različne kulturne dejavnosti v počastitev Jurčičevega leta.

Odprtje Jurčičevega leta

Ivančani vabijo k ogledu otvoritve Jurčičevega leta, ki bo potekala danes, na Jurčičev rojstni dan, ob 12.00, na spletni strani Občine Ivančna Gorica www.ivancna-gorica.si in FB strani Občine Ivančna Gorica. Na otvoritvi bosta imela nagovor župan Občine Ivančna Gorica, Dušan Strnad in državna sekretarka na Ministrstvu za kulturo, dr. Ignacija Fridl Jarc.

Jurčičeva pot vabi skozi vse leto

Če bi razmere dopuščale, bi enega od vrhuncev Jurčičevega leta zagotovo predstavljal tradicionalni Jurčičev pohod od Višnje Gore, kamor je Jurčič hodil v šolo, do njegove rojstne Muljave, spominjajo v ivanški občini. Letos zaradi epidemije množičnega pohoda ne bo, Jurčičeva pot pa preko vsega leta vabi zlasti posamezne pohodnike in družine. Od letos je Jurčičeva pot opremljena s točkami, na katerih obiskovalci nekaj Jurčičevega duha in njegovih zgodb doživijo tudi interaktivno. Na petih točkah na poti se nahajajo oznake z NFC čipi, preko katerih si lahko s pomočjo pametnega telefona pohodnik ogleda kratke videe ter uživa v posebnem in izvirnem doživetju Jurčičevih junakov. Za interpretacijo odlomkov Jurčičevih najbolj znanih del so poskrbeli znani slovenski igralci.

Dnevi odprtih vrat na Jurčičevi domačiji

Jurčičeva domačija na Muljavi se po zimskem premoru odpira za obiskovalce s 6. marcem. Ogled Jurčičeve domačije bo 6. in 7. marca v okviru Dnevov odprtih vrat brezplačen, opozarjajo na občini. Osebje muzeja na prostem bo obiskovalce pričakalo z osveženo ponudbo. Vodenje je nadgrajeno v interaktivno vodenje, ki se prilagaja starostni skupini obiskovalcev. Ponudba je obogatena tudi s pripovedovanjem Jurčičevih del, s pomočjo lesenega gledališča kamišibaja, vsak obiskovalec pa si bo na začetku ogledal tudi poseben film, ki prikazuje življenje in ustvarjanje pisatelja Jurčiča.

M. K.