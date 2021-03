V Trebnjem razstava iranske slikarke Samaneh Atef

Samaneh Atef ob nagrajenem delu 52. Mednarodnega tabora likovnih samorastnikov Trebnje (foto Alenka Stražišar Lamovšek)

Patricija Pavlič (foto Alenka Stražišar Lamovšek)

Razstava Samaneh Atef (arhiv GLST)

Trebnje - Danes popoldne bodo v Trebnjem spletno odprli razstavo iranske umetnice Samaneh Atef. 39 del, združenih pod naslovom Zavedanje, bo v Galeriji likovnih samorastnikov Trebnje na ogled do 2. maja.

Samaneh Atef je nagrajenka 52. Mednarodnega tabora likovnih samorastnikov Trebnje. Prihaja iz Irana, kjer je študirala računalništvo, risba je njeno izrazno sredstvo od leta 2014. Zadnje leto živi in ustvarja v Franciji. V obsežnem, vsak dan naraščajočem opusu, ima osrednje mesto ženska. Z vstopom v javno življenje skozi dela uresničuje enega od idealov zahodnega sveta, pravico do svobode govora in z njo povezano emancipacijo. »Zelo se veselim svoje razstave v galeriji. V galeriji sem bila dvakrat, na mednarodnem taboru. To je bila dobra izkušnja in priložnost, da vidim odlične umetnike z vsega sveta. Govorili smo o svojih občutkih in o svoji kulturi ter izmenjavali informacije o umetnosti. Upam, da se ta epidemija kmalu konča in se ponovno vidimo. Zahvaljujem se strokovni ekipi galerije in upam, da vam bodo moje risbe všeč,« o razstavi, ki si jo bodo prvi obiskovalci lahko ogledali danes pozno popoldne, pravi avtorica Samaneh Atef.

»Letošnje leto je za našo galerijo še toliko bolj posebno, saj obeležujemo 50-letnico njenega delovanja. Danes je to najpomembnejša ustanova za naivno umetnost v Sloveniji, ki ima dobre stike s številnimi sorodnimi ustanovami po Evropi. V teh dneh se v kulturne ustanove počasi vrača življenje in s tem možnost ogleda razstavljenih del v živo. Samaneh, nagrajenka našega tabora in avtorica tokratne razstave, bo verjetno najbolj nagovorila ženske, zagotovo pa ob njeni zgodbi, ki se piše skozi dela, ne bo ostal ravnodušen nihče, ki bo v prihodnjih tednih dopustil, da se ga dela dotaknejo,« ob odprtju prve začasne razstave v jubilejnem letu pravi direktorica CIK Trebnje, v okviru katerega deluje Galerija likovnih samorastnikov Trebnje, Patricija Pavlič.

Samaneh Atef ustvarja s flomastrom, osrednji lik pa je velika ženska figura ali žensko doprsje. Dela za razstavo je izbrala avtorica sama, postavila pa jo je kustodinja Galerije likovnih samorastnikov Trebnje Andrejka Vabič Nose, ki je v katalog ob razstavi med drugim o avtorici zapisala: »Figure Samaneh Atef nas prevzamejo s svojo kontrastnostjo in zagonetnostjo, na eni strani z nežnostjo, na drugi s posebnim občutkom nenavadnosti, drugačnosti, celo grozljivosti.« Ob tem dodaja, da se Samaneh z raziskovanjem lastnega sveta in identitete ter z zasebnim iskanjem svobode neprestano emancipira, v likovnih delih pa ta proces materializira. Iskanje osmišlja z razstavljanjem oz. delovanjem v javnem prostoru. Prav ta prenos zasebnega v javni prostor pa ustvarja večno aktualno zgodbo (ženske) emancipacije oz. osvoboditve, s pomočjo katere se oblikuje zavedanje, da svoboda v družbi ni nekaj samoumevnega, ampak je večni boj (in predmet večnega hrepenenja).

Odprtje razstave Zavedanje bo danes ob 18. uri na FB strani in YouTube kanalu Galerije likovnih samorastnikov Trebnje, v živo pa si jo lahko prvi obiskovalci (zaradi priporočil NIJZ je zaželena predhodna najava) ogledajo danes med 18. in 20. uro, nato pa vse dni do 2. maja med rednim delovnim časom galerije. Današnjo razstavo bo sicer simbolno odprl trebanjski župan Alojzij Kastelic, virtualni sprehod med deli pa bo spremljala Glasbena šola Trebnje.

