Delovne nesreče - na enega padlo drevo, drugi padel z lestve, tretji v hišo z motokultivatorjem

4.3.2021 | 14:30

Ilustrativna fotografija (foto: arhiv DL)

Včeraj okoli 10.30 so bili policisti obveščeni o nesreči pri delu na Šmarčni na območju PP Sevnica. 76-letni moški je obrezoval drevje in padel z lestve z višine okoli treh metrov. Reševalci so ga oskrbeli in odpeljali v bolnišnico, kjer so ugotovili, da gre za lažje poškodbe.

O nesreči pri delu v gozdu so bili trebanjski policisti obveščeni nekaj pred 11. uro. Med podiranjem dreves je na 79-letnega moškega padlo požagano drevo. Hudo poškodovanega so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.

Popoldne pa so policiste iz bolnišnice obvestili, da oskrbujejo moškega, ki naj bi se poškodoval pri delu z motokultivatorjem. Po prvih zbranih obvestilih se je nesreča zgodila na dvorišču stanovanjske hiše, kjer 37-letni moški zaradi napake na sistemu zaviranja motokultivatorja ni uspel ustaviti in se je zaletel v hišo. V nesreči se je lažje poškodoval.

Pijan zletel s ceste

Sinoči nekaj pred 23. uro so bili policisti PP Krško obveščeni o prometni nesreči pri Gornjem Pijavškem. 32-letni voznik osebnega avtomobila znamke BMW je zaradi nepravilne strani vožnje izgubil oblast nad vozilom in zapeljal s ceste. V nesreči se ni poškodoval, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,36 miligrama alkohola. Zaradi kršitev določil Zakona o pravilih cestnega prometa in Zakona o nalezljivih boleznih so mu izdali plačilni nalog.

Policisti Policijske uprave Novo mesto so sicer včeraj intervenirali v 55 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 215 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in šest prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. V Novem mestu so zasegli avtomobil kršitelju cestno prometnih predpisov, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Posredovali so zaradi 16-ih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, ponarejanja dokumentov, poškodovanja tuje stvari in tatvin. Na območju Sevnice so zaradi nasilja v družini posredovali v treh primerih in osumljencem izrekli ukrep prepovedi približevanja. Posredovali so zaradi (kot omenjeno) nesreč pri delu, iskanja pogrešanih oseb in požarov.

M. K.