Še štiri mesece javne razprave - Pokrajine po desetletju spet na mizi

4.3.2021 | 16:30

Pokrajine, kot jih predlaga strokovna skupina državnega sveta.

Novo mesto - Do konca javne razprave o predlogu Zakona o ustanovitvi pokrajin je še slabe štiri mesece. Mnenja so različna. Najbolj bode v oči uvrstitev Posavja v skupno regijo z Zasavjem, s katerim se Posavci ne čutijo prav nič povezani. Belokranjci pa se želijo videti v imenu ...

Potem ko je pred dobrim desetletjem s svojim predlogom Zakona o ustanovitvi pokrajin poskušala tedanja vlada, tokrat po dolgem zatišju poskuša z novim predlogom državni svet, ki je obsežen sveženj pokrajinske zakonodaje predstavil oktobra lani in ga dal v javno razpravo, ki bo trajala do 1. julija. Strokovna skupina državnega sveta pod vodstvom Boštjana Brezovnika je predlagala deset pokrajin in posebni status za mestni občini Ljubljana in Maribor. Na osnovi izidov javne razprave bodo predlagatelji pripravili dokončen predlog in ga predložili v obravnavo državnemu zboru.

Območje aktualne statistične regije Jugovzhodna Slovenija je po tem predlogu razdeljena v dve regiji. Območje upravnih enot Novo mesto in Trebnje in tri belokranjske občine so uvrščene v Dolenjsko-belokranjsko pokrajino, občine kočevsko-ribniškega območja pa v Osrednjeslovensko pokrajino. Posavje bi po tem predlogu sodilo v Zasavsko-posavsko pokrajino. Sedež Dolenjsko-belokranjske pokrajine bi bil v Novem mestu, sedež njenega pokrajinskega sveta v Črnomlju, sedež sveta občin pa v Trebnjem. Sedež Zasavsko-posavske pokrajine bi bil v Krškem, sedež njenega pokrajinskega sveta v Brežicah, sedež sveta občin pa v Zagorju ob Savi. Sedež Osrednjeslovenske pokrajine bi bil v Domžalah, sedež njenega pokrajinskega sveta v Grosupljem in sveta občin v Kočevju.

Kaj bi bile pokrajine, kakšne naloge in pristojnosti bi imele in kakšne so že zdaj pripombe na predlog, pa tudi o zamujenih priložnostih, veliko podrobneje pišemo v današnji novi, tiskani številki Dolenjskega lista.

Igor Vidmar