Včeraj 1019 okužb; kako v šole dijaki; odprtje gostinskih teras?

4.3.2021 | 11:00

Bodo gostinci ponekod lahko odprli vsaj terase? (foto: arhiv DL)

Včeraj so ob opravljenih 5822 PCR testih potrdili 1019 okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih PCR testov je po vladnih podatkih 17,5 odstotka. Bolnišnično oskrbo danes potrebuje 511 bolnikov, kar je pet manj kot dan prej. 86 bolnikov pa potrebuje intenzivno nego, kar so štirje več kot dan prej. Umrli so še štirje bolniki s covidom-19.

Včeraj so opravili tudi 27.194 hitrih antigenskih testov.

Skupaj so sicer včeraj v bolnišnice sprejeli 41 bolnikov, odpustili pa 42, je še dejala Maja Bratuša, ki je vodila vladno novinarsko konferenco o covidu-19. Ob tem je dejala, da je razviden trend upadanja sprejemov v bolnišnice, a je bilo danes in včeraj sicer nekoliko manj odpusta kot pred tremi dnevi.

Vlada bo na današnji seji nadaljevala obravnavo ukrepov za zamejitev širjenja covida-19. O odločitvah bodo javnost po besedah Bratuše seznanili na popoldanski novinarski konferenci, kjer bodo predstavili tudi podrobnejše epidemiološke podatke.

Tudi o odprtju teras lokalov v dveh regijah?

Na današnji seji naj bi vlada obravnavala spremembe režima pri prehodu meje in po napovedi ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa tudi možnost odprtja teras lokalov v zasavski in posavski regiji.

Vlada je včeraj sicer podaljšala omejitve zbiranja in gibanja, ni pa še odločila, kako bo po novem z režimom na mejah. Minister Hojs je sicer v ponedeljek v DZ napovedal, da bi lahko prišlo do precejšnjih zaostritev nadzora na meji.

V sinočnji oddaji 24ur zvečer pa je povedal, da bo vlada že danes na pobudo gospodarskega ministra Zdravka Počivalška obravnavala predlog, da bi se v dveh regijah, ki sta po epidemioloških kazalcih že porumeneli, gre za zasavsko in posavsko regijo, odprli terase gostinskih lokalov v popoldanskem času. "Tudi stroka je temu deloma naklonjena, želijo pa, da se napišejo natančni predpisi, kako bi to izvajali," je dejal Hojs.

Dijaki v šolo po modelu C, pouk za osnovnošolce po starem

V ponedeljek se bo pouk za srednješolce začel po modelu C, kar pomeni, da se bodo dijaki v šoli tedensko izmenjevali, je potrdila ministrica za izobraževanje Simona Kustec. Pouk za osnovnošolce pa se bo nadaljeval po sedanjem modelu, pri čemer bodo morali učenci od šestega razreda ves čas nositi maske. Začenja se tudi cepljenje zaposlenih.

Vlada je namreč v sredo sklenila, da se v ponedeljek v šole vračajo tudi dijaki prvih treh letnikov srednjih šol, ki so se do zdaj izobraževali na daljavo. Ni pa bilo še uradno znano, ali se bodo dijaki šolali po modelu C, kot je vladi predlagala svetovalna skupina. Ministrica za izobraževanje, znanost in šport je na današnji vladni novinarski konferenci potrdila, da se bo polovica dijakov en teden šolala v šoli, druga polovica pa na daljavo, pri čemer se bodo vsak teden izmenjali. Za dijake zaključnih letnikov ni sprememb.

Za osnovnošolce pa bo pouk še naprej potekal po modelu B, tako da se bodo učenci kot že doslej šolali v šoli. Novost, ki jo je v sredo sprejela vlada, pa je obvezno nošenje zaščitnih mask tudi v matičnih razredih za vse učence od vključno 6. razreda. Obvezne bodo tudi v srednjih šolah, maske pa bodo morali uporabljati tudi vsi učitelji.

Dijaki nižjega poklicnega izobraževanja, ki so pouk v šoli obiskovali že doslej, ga bodo tudi v prihodnje, je pojasnila ministrica in dodala, da enako velja za udeležence izobraževanja odraslih.

V prihodnjem tednu se bo začelo tudi prednostno cepljenje zaposlenih v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, in sicer najprej za zaposlene, starejše od 50 let. V veljavi pa ostaja tudi tedenska obveznost testiranja zaposlenih.

Ministrica je še pojasnila, da je epidemiološko stanje v vrtcih in šolah stabilno, sistem pa odziven. Zadnji podatki kažejo, da je v vrtcih po državi prisotnih 79 odstotkov otrok in 83 odstotkov zaposlenih, v osnovnih šolah pa 90 odstotkov učencev in učiteljev. Delež aktivnih okužb v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah je 0,16 odstotka, v karanteni je odstotek otrok v državi, je še dodala.

M. K.; STA