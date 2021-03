Iztok Flis, oproščen umora, zahteva odškodnino

4.3.2021 | 11:50

Iztok Flis je v priporu odslužil kazen zaradi orožja in eksploziva. (Foto: J. A., arhiv DL)

Gostilna, v kateri je bil umorjen Vlado Pinterič. (Foto: arhiv DL)

Iztoka Flisa iz Brestanice so konec leta 2015 na krškem sodišču oprostili obtožbe, da je dobro leto pred tem umoril lastnika gostilne v Dolenji vasi pri Krškem Vlada Pinteriča, je pa dobil leto zapora zaradi posesti predelane pištole, nabojev, petard in eksplozivnih naprav. V priporu je bil 375 dni in zdaj, kot poroča Dnevnik, toži državo za 45.000 evrov odškodnine zaradi duševnih bolečin, ki jih je trpel zaradi neutemeljeno odvzete prostosti. Država na tako vsoto ne pristaja, češ da je s priporom odslužil enoletno zaporno kazen zaradi posedovanja orožja in ostalega.

V pravdi, ki poteka na ljubljanskem sodišču, poravnave niso dosegli, obe strani zdaj čakata na pisno razsodbo, še poroča Dnevnik.

Dogajanje smo v minulih letih spremljali tudi na Dolenjskem listu. Spomnimo: Flisu so odvzeli prostost oktobra 2014, moril naj bi iz koristoljubja.

Flis umora ni priznal.

Tudi sodišče, kot že omenjeno, je na koncu ocenilo, da ni neposrednih obremenilnih dokazov.

Temu je pritrdilo tudi višje sodišče.

M. K.