Umrl je Fikret Fejzić

4.3.2021 | 12:20

Novo mesto - Po hudi bolezni se je poslovil poveljnik Civilne zaščite Mestne občine Novo mesto in predsednik Gasilske zveze Novo mesto Fikret Fejzić.

Profesor obrambe in zaščite je svojo poklicno pot leta 1984 začel kot učitelj na Srednji šoli tehniške in zdravstvene usmeritve Novo mesto, leta 1992 pa se je zaposlil v tedanji Skupščini občine Novo mesto. Vse od takrat je deloval na področju zaščite in reševanja.

"Fikret Fejzić je s svojim odločnim in pozitivnim delom razveseljeval vse okoli sebe," so ob izgubi sodelavca zapisali na spletni strani Mestne občine Novo mesto.

Žalna knjiga bo v petek od 9. do 18. ure odprta na Gasilski zvezi Novo mesto (v prostorih GRC Novo mesto) in na dan pogreba v mrliški vežici na pokopališču v Šentpetru (Otočec).

Pogreb bo v ožjem družinskem krogu v soboto, 6. marca, ob 16. uri na pokopališču v Šentpetru. Žara bo na dan pogreba od 9. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici.

B. B.