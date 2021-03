S ponedeljkom se v naši regiji odpirajo terase gostinskih lokalov

"Veseli me, da smo prišli do točke, kjer lahko ponovno zaženemo del gostinske dejavnosti," je na Twitterju zapisal Počivalšek. "Vendar je treba poudariti, da ta sprostitev prinaša izjemno odgovornost," je dodal.

V kolikor bo namreč po sprostitvi ukrepov v omenjenih dveh regijah število okužb naraslo, bo ponujanje gostinskih storitev na terasah v rumeni fazi prepovedano. Prav tako bi lahko vlada lokale znova zaprla, če bodo inšpektorji zaznavali večje število kršitev veljavnih pogojev obratovanja, je na popoldanski vladni novinarski konferenci dejal državni sekretar na gospodarskem ministrstvu Simon Zajc.

Ali so izpolnjeni pogoji, da ostanejo terase odprte oz. za njihovo ponovno zaprtje, bo vlada na podlagi številk presojala na seji prihodnji teden. "Apeliram tako na gostince kot tudi na goste: ravnajmo odgovorno in spoštujmo ukrepe, da se lahko čim prej vrnemo v normalno življenje," je poudaril Počivalšek.

Terase gostinskih lokalov v obeh regijah se odpirajo za enotedensko testno obdobje, ki bo veljalo kot pokazatelj, ali se lahko tak model sproščanja varno izvaja tudi drugje po Sloveniji, kjer je epidemiološka slika ugodna.

Gostinci bodo lahko na terasah stregli med 6. in 19. uro, gostje pa bodo morali zapustiti lokale najpozneje do 19.30.

Na pijačo ali obrok v posavsko in jugovzhodno regijo bodo lahko potovali vsi prebivalci Slovenije z izjemo obalno-kraške regije, ki ostaja obarvana rdeče. Med oranžno in rumeno obarvanimi regijami pa prehajanje ni omejeno.

Zaposleni v gostinskih lokalih in gostje bodo morali ves čas nositi maske, razen ko bodo sedeli pri mizi. Zaposleni se bodo tudi morali enkrat tedensko testirati na okužbo z novim koronavirusom - izjeme veljajo za tiste, ki so cepljeni ali so bolezen preboleli in imajo ustrezno zdravniško potrdilo.

Strežba bo dovoljena izključno za mizami. Razdalja med osebami bo morala biti najmanj 1,5 metra, med robovi miz bodo morali gostinci zagotoviti tri metre razdalje. Za eno mizo bodo lahko sedele največ štiri osebe. Glede na velikost terase ali vrta bo določeno maksimalno dovoljeno število gostov.

Nujno je razkuževanje rok ob vstopu in izstopu na teraso ali vrt ter razkuževanje miz pred menjavo gostov za njimi. Nujna bo odstranitev ali prilagoditev predmetov v skupni uporabi, kot so začimbe ter igrače, da se jih zaporedoma ne bo dotikalo več gostov. Vstop v gostinski lokal bo dovoljen le v primeru uporabe toaletnih prostorov.

"Prosim vse državljanke in državljane, da ravnajo odgovorno in striktno spoštujejo vse higienske preventivne ukrepe, z namenom, da maksimalno zmanjšamo možnosti za prenos okužb in tako ustvarimo pogoje za dodatno sproščanje ukrepov ob tako lepih sončnih dnevih," je poudaril Zajc.

Predstojnica ljubljanske infekcijske klinike Tatjana Lejko Zupanc je v današnji izjavi za medije ob prvi obletnici prve potrjene okužbe z novim koronavirusom v Sloveniji dejala, da je na zunanjih površinah možnost prenosa okužbe vsekakor manjša. Kot je ocenila, odprtje teras lokalov ob vzdrževanju zadostne medosebne razdalje in uporabi maske v epidemiološkem smislu ne bi pomenilo veliko. "Če pa bi se tam zbiralo veliko ljudi na majhni razdalji in brez mask, bi to utegnil biti pomemben epidemiološki moment," je dejala.

Gostinski lokali so vrata zaprli 23. oktobra lani. Od takrat so lahko storitve potrošnikom ponujali le v obliki dostave na dom ali osebnega prevzema. Je pa bilo ves čas dovoljeno izvajanje storitev za poslovne subjekte, torej je denimo lahko gostinec malice stregel zaposlenim v določenem podjetju, s katerim je imel sklenjeno pogodbo. Večji del zaprtja gostinci sicer za to možnost niso vedeli oz. trdijo, da so bila pojasnila vladnih služb glede te možnosti neenotna.

