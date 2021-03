V Gabrju nova parkirišča za pohodnike

4.3.2021 | 17:20

Novomeški župan Gregor Macedoni in direktor gradbenega podjetja KOP Brežice Dejan Bibič na podpisu pogodbe za gradnjo in ureditev parkirišča nad vasjo Gabrje, zraven je podpredsednik KS Gabrje Slavko Matko. (Foto: M. Ž.)

Gabrje - Novomeški župan Gregor Macedoni in direktor gradbenega podjetja KOP Brežice Dejan Bibič sta opoldne podpisala pogodbo za gradnjo in ureditev parkirišča nad vasjo Gabrje, nasproti tamkajšnje cerkve in pokopališča. S tem, kot je dejal župan, želijo območje Gorjancev razbremeniti motornega prometa in predvsem parkiranja pohodnikov na številnih neurejenih oz. divjih parkiriščih. »Je pa to parkirišče tudi priložnost za kraj, da razvijamo dodatne turistične programe,« je dodal.

Novo parkirišče, ki bo tako predstavljalo tudi novo vstopno pohodniško točko za izjemno priljubljene Gorjance, bo imelo 52 mest za osebna vozila, tri mesta za funkcionalno ovirane osebe, dve parkirišči za avtodome, štiri pa motorje in 10 za kolesa. Vrednot naložbe je 197 tisoč evrov z DDV, ki jih bodo prispevali iz občinskega proračuna, dela pa bo izvajalec končal v petih mesecih. Parkiranje naj bi bilo brezplačno.

Kot je še povedal župan, načrtujejo v nadaljevanju parkirišče opremiti še z električnimi avtomobilskimi polnilnicami in tudi z opremo za avtodome. Še eno parkirišče naj bi prihodnosti uredili višje, pod nekdanjim gabrskim smučiščem.

Podpredsednik Krajevne skupnosti Gabrje Slavko Matko je dodal, da bo novo parkirišče velika pridobitev tako za pohodnike kot krajane, saj se ob vse bolj množičnem obiskovanju Gorjancev, predvsem med vikendom, in kljub ureditvi parkirišča Šumeči potok pred leti, tam je okoli 30 parkirnih mest, soočajo z divjim parkiranjem na vseh možnih mestih, tudi za zasebnih zemljiščih.

M. Ž.