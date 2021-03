Avto se je prevrnil na streho

Danes ob 7.01 je na cesti Dvor—Lašče v občini Žužemberk osebno vozilo zapeljalo s ceste ter se prevrnilo in obstalo na strehi. Gasilci PGD Žužemberk so zavarovali kraj, odklopili akumulator, z vpojnim sredstvom posuli razlite motorne tekočine, nudili pomoč poškodovanemu do prihoda reševalcev nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto, ki so osebo oskrbeli na kraju in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Obveščene so bile pristojne službe.

Trčila osebno in tovorno vozilo

Popoldne ob 15.36 sta na avtocesti od Ivančne Gorice proti Biču trčila osebno in tovorno vozilo. Posredovali so gasilci PGD Stična in Trebnje, ki so zavarovali kraj nesreče ter odklopili akumulator vozila. Poškodovanih v nesreči ni bilo.

Padel z drevesa in se poškodoval

Danes ob 11.35 se je na Novomeški cesti v Šentjerneju, pri padcu z drevesa poškodoval občan. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovano osebo na kraju oskrbeli in nato prepeljali Splošno bolnišnico Novo mesto. Obveščene so bile pristojne službe.

Fekalije v reko Krko

Danes ob 12.14 je pri mostu v Vavti vasi v občini Straža iztekla neznana snov v reko Krko. Gasilci GRC Novo mesto so ugotovili, da je prišlo do izpusta fekalne vode. O dogodku so bili obveščeni policija in inšpektor za okolje, ki bodo ugotovili razlog.

Uničili ročno bombo

Danes ob 13.13 je v naselju Vinji Vrh v občini Šmarješke Toplice občan našel neznano neeksplodirano ubojno sredstvo. Pripadniki Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Dolenjske ter Gorenjske in Ljubljanske regije so varno odstranili in na kraju najdbe uničili ročno bombo iz nemške izdelave iz obdobja druge svetovne vojne. Obveščene so bile pristojne službe.

Gorela trava in podrast

Popoldne ob 15.13 je ob Mirnopeški cesti v Novem mestu gorela suha trava in podrast. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so pogasili požar na površini okoli 200 kvadratnih metrov.

4. 3. 2021 ob 15.17 je ob ulici Pot v gaj v Novem mestu gorela suha trava in podrast. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu so pogasili požar na površini okoli 2500 kvadratnih metrov.

Trčili traktor, osebno in tovorno vozilo

Danes ob 6.52 so na regionalni cesti pri Spodnji Libni v občini Krško trčili traktor, osebno in tovorno vozilo. Gasilci PGE Krško so protinaletno in požarno zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja, posuli po vozišču razlite tekočine, izvlekli tovorno vozilo, nudili pomoč pri odstranitvi vozil in nudil pomoč reševalcem pri prenosu poškodovanega traktorista. Reševalci NMP Krško so ga oskrbeli in prepeljali v SB Brežice.

Zagorel saje

Dopoldne ob 8.23 so v Kajuhovi ulici v Sevnici gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Sevnica so požar pogasili, s termovizijsko kamero pregledali dimnik in okolico ter odsvetovali kurjenje do prihoda dimnikarja.

Traktorist zapeljal v potok

Danes ob 9.02 je na Jablancah, občina Kostanjevica na Krki, voznik traktorja zapeljal po brežini v potok. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so kraj zavarovali, s tehničnim posegom rešili voznika izpod vozila in nudili pomoč reševalcem NMP Krško, ki so ga oskrbeli in prepeljali v SB Novo mesto.

Gorela suha trava

Danes ob 13.47 je v naselju Veliki Dol, občina Krško, gorela suha trava. Požar na površini okoli 5000 kvadratnih metrov so pogasili gasilci PGD Veliki Kamen in PGE Krško. Ena oseba je poiskala zdravniško pomoč, ker se je nadihala dima.

Zapora prometa

Občina Sevnica obvešča o dolgotrajni delni zapori prometa in kratkotrajnih, popolnih zaporah prometa zaradi gradnje opornega zidu in pločnika na odseku lokalne ceste, št. 372331 Boštanj - Vrh pri Boštanju - Brezovec, na pododseku med h. št. Boštanj 40 in 43, med 4. 3. 2021 in 30. 4. 2021. Izvajalec del je Javno podjetje Komunala d. o. o. Sevnica.

L. M.