Potres pri Črnomlju; gasilci čakajo na dež

5.3.2021 | 07:10

Sinoči ob 21.00 uri so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres magnitude 1,4 v bližini Črnomlja, 80 km jugovzhodno od Ljubljane. Po prvih podatkih so potres čutili prebivalci Črnomlja in okolice. Ocenjujejo, da intenziteta (učinki) potresa ni presegla IV. stopnje po evropski potresni lestvici (EMS-98).

Gori, gori

Včeraj ob 17.57 uri sta v bližini naselja Gorenje Kamenje, občina Novo mesto, goreli suha trava in podrast. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so pogasili požar na površini okoli 500 kvadratnih metrov.

Minulo noč ob 0.22 je v Brezju v Novem mestu gorela suha trava. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so pogasili požar na površini okoli 100 kvadratnih metrov.

Včeraj ob 17.11 je pri naselju Dalce, občina Krško, gorelo v gozdu. Požar na površini približno 30 kvadratnih metrov so pogasili gasilci PGE Krško in PGD Veliki Trn.

Ob 23.14 je ob mostu v Dolenji vasi v občini Ribnica gorela trava na kupu. Požar na površini okoli deset kvadratnih metrov so pogasili gasilci PGD Dolenja vas.

Ob 22.18 sta na Trati v Kočevju gorela trava in grmovje. Požar na površini okoli 1000 kvadratnih metrov so pogasil gasilci PGD Kočevje.

Ob 21.34 je v bližini železnice na ulici Trati XIV v Kočevju gorela suha trava. Požar na površini okoli 500 kvadratnih metrov so pogasili gasilci PGD Kočevje.

Ob 18.00 je pri Kočevju gorela trava na površini približno 100 kvadratnih metrov. Požar so pogasili gasilci PGD Kočevje.

Ob 18.03 so pri naselju Željne, občina Kočevje, gasilci PGD Šalka vas in Kočevje pogasili približno 300 kvadratnih metrov goreče trave in podrasti.

Davi ob 4.19 pa je zagorelo v Centru za ravnanje z odpadki v Spodnjem Starem Gradu, občina Krško. Na terenu so gasilci PGE Krško.

Včeraj brez elektrike ...

Ob 19.15 je v naseljih Obrežje, Velika Dolina in Ribnica z okolico v občini Brežice, zaradi okvare na daljnovodu Mokrice prišlo do prekinitve oskrbe z električno energijo. Delavci Elektra Celje so okvaro odpravili do 20.46 ure.

... nekateri tudi danes

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 9:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČARDAK 3 na izvodu TKG.3.RO.UL. 21 OKTOBRA 20.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 10:00 do 14:00 motena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRASINC;

- od 10:00 do 14:00 bo prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CERKVIŠČE.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 12:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRUŠEVEC, TP SELA PRI STRAŽI;

- od 8:00 do 8:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. STRAŽA, TP RESA;

- od 9:00 do 13:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRGANJA SELA;

- od 12:00 do 12:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RESA, TP DOL. STRAŽA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:30 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBRAVICA;

- od 12:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OREHOVICA-VAS;

- od 10:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZOVICA.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SELCE, izvod 2. KRUŠNI VRH.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije za področje nadzorništva Krško okolica na območju TP Srednje Arto nizkonapetostni izvod Češnjice med 9:00 in 12:00 uro; za področje nadzorništva Krško mesto pa na območju TP Krško Erjavčeva nizkonapetostni izvod Bučar-Erjavčeva ulica med 12:00 in 14:45 uro.

M. K.